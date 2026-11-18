Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Омбудсмен Кыргызстана в Москве встретилась с соотечественниками. По данным пресс-службы института уполномоченного по правам человека, Джамиля Джаманбаева провела прием граждан КР совместно с представителями Миграционной службы МВД России, которые на месте консультировали мигрантов и принимали от них заявления для дальнейшего содействия в решении проблем.

Кыргызстанцы рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются во время пребывания и работы в России. Их жалобы касались и проблем со своевременным продлением сроков пребывания.

Из-за несоблюдения установленных сроков мигранты попадают в реестр контролируемых лиц, после чего сталкиваются со штрафами и риском выдворения из страны. По словам участников встречи, в некоторых случаях им приходится оплачивать штрафы неоднократно, в том числе при выезде из РФ.

Среди обратившихся были и студенты из Кыргызстана, столкнувшиеся с проблемами миграционного учета. В результате они также оказались в соответствующем реестре.

Накануне встречи одного из студентов-кыргызов задержала полиция и пыталась выдворить из страны, потребовав самостоятельно приобрести билет до ближайшего направления.

Представители уполномоченного по правам человека РФ приняли заявления студентов. При этом они пояснили, что оформление и своевременное продление миграционного учета иностранных студентов входят в обязанности вузов.

Часть обращений касалась нарушения трудовых прав мигрантов. Указано о факте, когда гражданка КР получила производственную травму на заводе, где проработала несколько лет. Она лишилась пальца руки и до сих пор проходит лечение. Однако работодатель отказывается выплачивать компенсацию. Более того, после происшествия ее выселили из заводского общежития.

Еще одно обращение касалось несовершеннолетнего гражданина КР, которого суд признал виновным в совершении преступления и назначил принудительное лечение. Однако подросток до сих пор находится в следственном изоляторе.

По словам заявителя, Министерство здравоохранения отказывается принимать его на лечение, ссылаясь на то, что он является иностранцем.