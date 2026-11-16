На трассе Бишкек – Нарын – Торугарт построят подземный пешеходный переход

На 68-м километре стратегически важной автомобильной дороги Бишкек — Нарын — Торугарт, а именно на контрольно-пропускном пункте «Токмок-Автожол» (имени Дунларова), начались работы по строительству подземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Ранее на данном участке из-за высокой скорости движения транспортных средств возникали опасные ситуации для пешеходов, вынужденных пересекать проезжую часть, что создавало проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения.

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Строительство нового перехода направлено на обеспечение безопасности пешеходов, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и создание условий для бесперебойного движения автотранспорта.

Строительные работы начались 15 ноября. Их завершение планируется до 15 декабря. Проект реализуется за счет финансирования Министерства транспорта и коммуникаций.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также соблюдать дорожные знаки и требования безопасности в зоне проведения строительных работ.