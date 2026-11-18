На заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии обсудили введение полного запрета электросамокатов в столице.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что БГК имеет право принять решение о запрете средств индивидуальной мобильности (СИМ), но предложение должно быть от мэрии. Он поинтересовался, сколько поступило средств в бюджет за аренду земли от фирм, сдающих самокаты в аренду. Однако ответ чиновники пообещали предоставить в письменном виде.

«Думаю, там небольшая сумма. Сколько мест по городу предоставили под установку СИМ? Стоит ли горожанам идти на уступки фирмам? В этом деле в первую очередь надо думать о безопасности. Случаи травматизма и смертей, несмотря на снижение, все равно есть. Чтобы искоренить проблемы, мы должны запретить», — сказал нардеп.

Вице-мэр Рамиз Алиев подчеркнул, что речь не идет о прибыли муниципалитета.

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«Важнее, конечно, безопасность горожан. Но надо принять во внимание факт наличия частных самокатов. То есть полный запрет коснется и простых людей. Кроме того, самокаты в той или иной форме влияют на борьбу с пробками — какая-то часть водителей все же использует СИМ. Есть и другой немаловажный фактор — доставка. Если мы завтра запретим все средства индивидуальной мобильности, все доставщики останутся без работы и пересядут на автотранспорт», — сказал он.

Заместитель мэра добавил, что создавать отдельные полосы для самокатчиков в столице можно только на считанных улицах.

« Либо надо объявить полный запрет самокатов, в том числе частных, либо найти другие способы упорядочения движения СИМ. Рамиз Алиев

Один из представителей ГУВД заметил, что выделение отдельных полос для электросамокатов, напротив, может усугубить ситуацию с травматизмом — многие, особенно дети, не умеют ездить, начнут резко тормозить и сталкиваться с пешеходами.

Депутат Рысбай Аматов добавил, что альтернатива всегда есть.

«Предлагаю механические велосипеды, как раньше. Вы переживаете за доставку, пусть на велосипедах ездят. Весь мир так доставлял и будет доставлять. Но не электровелосипеды — опять будут летать 60 километров в час. Частники купили самокаты, значит, продадут за рубеж или в соседние города. Мы не должны за это переживать, давайте переживать за здоровье наших горожан. Везде в соцсетях шквал недовольств», — сказал он.