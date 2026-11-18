Создана межведомственная комиссия в целях выездного исследования и установления предположительного места захоронения Героя Кыргызской Республики Абдыкадыра Орозбекова. Об этом сообщает Минкультуры.

Председателем комиссии назначен заместитель министра культуры Аскаралы Мадаминов.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото Минкультуры

В состав комиссии вошли:

Тыныстан Арзыбаев — замдиректора Института истории, археологии и этнологии;

Медеткан Шеримкулов — Герой Кыргызской Республики, общественный и государственный деятель;

Уланбек Далиев — завсектором развития регионов отдела организационной работы и взаимодействия с регионами;

Замирбек Турсунбеков — главный эксперт отдела стратегического планирования и анализа реформ управления политических и экономических исследований администрации президента;

Кыяс Молдокасымов — кандидат исторических наук, профессор, заслуженный деятель культуры КР;

Гульбара Ишенапысова — замминистра здравоохранения;

Нурбек Жумалиев — замминистра чрезвычайных ситуаций;

Урмат Баялиев — начальник управления следственной службы МВД;

Кубат Мукашев — замначальника ГУ ГКНБ;

Мира Курманова — замглавного врача Бишкекского городского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

Кубатбек Табалдыев — профессор отделения истории гуманитарного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор исторических наук, археолог;

Орозбек Солтобаев — доцент кафедры археологии, этнографии, источниковедения и историографии Института истории Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кандидат исторических наук, археолог;

Сагынбек Нусуроталиев — ведущий специалист отдела историко-культурного наследия Минкультуры.

Комиссия на основании информации, предоставленной Кыясом Молдокасымовым, выедет на предполагаемое место захоронения Абдыкадыра Орозбекова для исследования и установления точного места захоронения.

По итогам исследования комиссии поручено до 20 декабря представить в министерство соответствующее заключение и предложения.