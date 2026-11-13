Кыргызстанцев в России призвали внимательно проверять любые трудовые договоры

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало соотечественников, находящихся в России, строго соблюдать требования миграционного законодательства и внимательно проверять любые трудовые договоры перед их подписанием. Об этом сообщил второй секретарь Консульского департамента при МИД Эсенбек Эргешов.

По его словам, необходимо получить полную информацию о работодателе.

«Существуют открытые источники, где можно узнать о каждой компании и ее руководителе. Можно запросить паспорт человека, подписывающего договор, и сравнить подпись в документе с подписью в паспорте. В договоре должны быть четко прописаны условия труда, срок действия договора, рабочее время и место работы», — отметил Эргешов.

Он добавил, что некоторые граждане подписывают документы, не читая их. Другие, соблазнившись высокой заработной платой, отправляются в районы, где обостряется военная обстановка, работать поварами, водителями или охранниками, а впоследствии оказываются втянутыми в боевые действия», — отметил Эргешов.

По информации чиновника, по состоянию на 1 октября в российских тюрьмах отбывают наказание 963 гражданина Кыргызстана. Кроме того, 502 гражданина содержатся в следственных изоляторах.