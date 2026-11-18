Производство яиц в Кыргызстане за 10 месяцев достигло 886,4 миллиона штук. Национальный статистический комитет отметил увеличение их выпуска на 20,8 процента по сравнению с прошлым годом.

Больше всего яиц произвели в Чуйской области — 526,5 миллиона штук с ростом на 20 процентов.

На втором месте Ошская область — 91,26 миллиона яиц при росте производства на 18 процентов. Замкнул тройку лидеров Бишкек — чуть более 85,77 миллиона штук при увеличении на 9 процентов.

Баткенская область показала самый быстрый рост среди всех регионов — 95,3 процента. Здесь произвели почти 44 миллиона яиц.

Заметное сокращение объемов производства — на 31,2 процента — отметили в Нарынской области. Там получили только 2 миллиона яиц.