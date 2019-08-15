Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева

В YouTube сегодня распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Сообщается, что один из них — Фархат Баабиев, активно участвовавший в событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он разговаривает с неким Аманом.
Голос, якобы принадлежащий Баабиеву, дает указания тому, кто указан как Аман, о том, что необходимо начать громить дома и бизнес уроженцев Ошской области.
«Надо большой региональный конфликт разжечь с призывом: ошские, уезжайте в Ош. Надо жечь бизнес ошских, самих избивать. Короче, Чуй должен раздавить ошских», — призывает тот, что обозначен как Фархат Баабиев.
Примерный перевод диалога.
Аман: Алло, что там? Фархад байкешка, что делаете?
Фархат Баабиев: Аманчик, у меня есть одно дело к вам. Хотел сказать, но не говорил.
Нужно, короче, всех ошских, которые проживают в Чуе (Чуйской области. — Прим. 24.kg), нужно разгромить. Надо большой региональный конфликт разжечь с призывом: ошские, уезжайте в Ош. Надо жечь бизнес ошских, самих избивать. Короче, Чуй должен раздавить ошских.
Тогда правительство проснется. Выйдут лидеры. И тогда произойдет переворот. Ошские тогда скажут: «Соке, это все из-за тебя, давай, уходи, разделились и воюем».
Крупный бизнес, вроде Жанната-панната (очевидно, имеется в виду отель Jannat. — Прим. 24.kg), ошским принадлежит ведь?
Аман: Да.
Фархат Баабиев: Их надо поджигать.
В новостройках дома ошских разгромить, самих жителей избить — так надо сделать.
Если пострадает около 100-200 домов, тогда вспышка будет. Ошские не смогут дать отпор местным.
Аман: Хорошо, понял. Завтра встретимся, созвонимся.
Фархат Баабиев: То, что мы обсуждали ранее, надо раскачать, тогда нормальное движение начнется.
Аман: Все-все, понял.
В ГКНБ пока не комментируют, подлинная ли это запись и будет ли назначена ее проверка.