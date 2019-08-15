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Общество

Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева

В YouTube сегодня распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Сообщается, что один из них — Фархат Баабиев, активно участвовавший в событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он разговаривает с неким Аманом.

Голос, якобы принадлежащий Баабиеву, дает указания тому, кто указан как Аман, о том, что необходимо начать громить дома и бизнес уроженцев Ошской области.

«Надо большой региональный конфликт разжечь с призывом: ошские, уезжайте в Ош. Надо жечь бизнес ошских, самих избивать. Короче, Чуй должен раздавить ошских», — призывает тот, что обозначен как Фархат Баабиев.

Примерный перевод диалога.

Аман: Алло, что там? Фархад байкешка, что делаете?

Фархат Баабиев: Аманчик, у меня есть одно дело к вам. Хотел сказать, но не говорил.

Нужно, короче, всех ошских, которые проживают в Чуе (Чуйской области. — Прим. 24.kg), нужно разгромить. Надо большой региональный конфликт разжечь с призывом: ошские, уезжайте в Ош. Надо жечь бизнес ошских, самих избивать. Короче, Чуй должен раздавить ошских.

Тогда правительство проснется. Выйдут лидеры. И тогда произойдет переворот. Ошские тогда скажут: «Соке, это все из-за тебя, давай, уходи, разделились и воюем».

Крупный бизнес, вроде Жанната-панната (очевидно, имеется в виду отель Jannat. — Прим. 24.kg), ошским принадлежит ведь?

Аман: Да.

Фархат Баабиев: Их надо поджигать.

В новостройках дома ошских разгромить, самих жителей избить — так надо сделать.

Если пострадает около 100-200 домов, тогда вспышка будет. Ошские не смогут дать отпор местным.

Аман: Хорошо, понял. Завтра встретимся, созвонимся.

Фархат Баабиев: То, что мы обсуждали ранее, надо раскачать, тогда нормальное движение начнется.

Аман: Все-все, понял.

В ГКНБ пока не комментируют, подлинная ли это запись и будет ли назначена ее проверка. 
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