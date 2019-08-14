Дело Атамбаева. Что известно о подозреваемом в убийстве Усенбека Ниязбекова

Подозреваемый в убийстве заместителя командира спецподразделения ГКНБ «Альфа» подполковника спецслужб Усенбека Ниязбекова год отслужил в Национальной гвардии. Видео с интервью задержанного появилось в Сети.

По словам задержанного, он родился 14 мая 1990 года в селе Лахол Нарынской области.

«До девятого класса учился в селе, после окончил техникум в городе Нарын. Далее в 2008 году меня призвали в армию. Я год отслужил в Нацгвардии», — рассказал молодой подозреваемый.

Напомним, что Усенбек Ниязбеков погиб от пулевого ранения во время штурма дома бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева 7 августа в Кой-Таше.

Имя и фамилия задержанного не сообщаются в интересах следствия.