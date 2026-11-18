Проект нового положения о выдаче разрешительных и других документов для внешнеэкономической деятельности вынесли на общественное обсуждение. Он предусматривает обязательный обмен данными между ведомствами через систему «Тундук» и приравнивает электронные разрешительные документы к бумажным.

Заявку предлагают разрешить подавать тремя способами: самостоятельно через веб-интерфейс системы «единого окна», онлайн с помощью удаленного оператора или лично в центре «единого окна» в сфере внешней торговли.

Согласно проекту, если необходимые сведения есть в государственных базах, ведомства не должны требовать от предпринимателя бумажные или сканированные копии документов. Электронные разрешения, подписанные цифровой подписью, должны принимать при таможенных операциях и других видах контроля.

В проекте перечислены три основания для отказа в регистрации заявки: неполный пакет документов, отсутствие подтверждения оплаты услуги и недостоверные сведения. Другие причины, в том числе электронный формат обращения, основанием для отказа быть не могут.