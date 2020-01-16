Язык пока не выучил. Как Азимбек Бекназаров готовится работать в Малайзии

Вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров рассказал журналистам, что в скором времени приступит к своим обязанностям.

По его словам, сейчас МИД готовит соответствующие документы и, как только процедура их оформления завершится, он улетит в Малайзию.

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«Я сейчас читаю историю Малайзии. Эту страну в настоящее время возглавляет человек, который на 30 лет старше меня. Он председатель националистической партии. Думаю, мне есть чему научиться у него», — сказал Азимбек Бекназаров.

Журналисты поинтересовались, начал ли Азимбек Бекназаров учить малайский язык, как обещал ранее.

Он признался, что еще нет. «Когда приеду в Малайзию, там и выучу», — добавил посол.

Махатхир Мохамад — премьер-министр Малайзии. Вероятно, новый дипломат имел в виду его. Он долгожитель в мировой политике. Махатхиру Мохамаду в этом году исполнится 95 лет. Ранее он уже был премьер-министром (1981-2003). В 2018 году вновь возглавил правительство страны.

В 2016-м создал и возглавил Объединенную партию сынов земли Малайзии.