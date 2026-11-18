Директор службы водных ресурсов Бактыбек Анаркулов освобожден от должности на основании поданного им заявления по собственному желанию. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, на освободившуюся должность назначен Эмилбек Закиров. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Нового руководителя центральному аппарату службы представил первый заместитель министра Илич Марсбек уулу.

Эмилбек Закиров родился 27 января 1993 года в Джалал-Абаде. По образованию юрист. Трудовую деятельность начал в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями. До назначения на должность работал экспертом в администрации президента.

Эмилбеку Закирову поручили в кратчайшие сроки решать имеющиеся проблемы в отрасли и принять меры по улучшению деятельности службы.