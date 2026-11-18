«Мой О!» и «Бирге+»: до 7% кешбэка в Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»
С приложением «Мой О!» ваши ежедневные покупки в Globus, SPAR, «Достор» и «Народный» станут еще выгоднее.
Оформите карту «Бирге+» в «Мой О!», оплачивайте по QR-коду и получайте до 7 процентов от суммы чека бонусами на покупки в декабре.
Как открыть карту «Бирге+»:
- Обновите приложение «Мой О!» и откройте раздел «Бирге+».
- Нажмите «Открыть карту» и заполните данные.
Готово! Бонусная карта появится в приложении.
У вас уже есть карта «Бирге+» на том же номере, что и «Мой О!»? Регистрироваться повторно не нужно — все бонусы и уровень сохранятся.
Как получить 7 процентов кешбэка:
- По программе «Бирге+»: от 1 до 4 процентов в зависимости от суммы покупок за предыдущий месяц.
- Дополнительный кешбэк на О!Бонус при оплате по QR-коду через «Мой О!» — 3 процента с подпиской O!Prime или 2 процента без подписки.
Как оплатить покупку?
- Откройте «Мой О!» и покажите кассиру QR-код карты «Бирге+».
- Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж.
Условия:
- Минимальная сумма чека — всего 100 сомов.
- На покупки, оплаченные бонусами, дополнительные начисления не предусмотрены.
- Количество покупок не ограничено.
Покупайте в любимых магазинах, оплачивайте покупки через «Мой О!» и получайте больше бонусов!
Приложение «Мой O!» доступно абонентам всех мобильных операторов Кыргызстана в App Store и Google Play.
Акция до 31.12.2026. Кешбэк 7 процентов при 4-м уровне «Арбузная карта», подписке О!Prime и оплате по QR от 100 сомов через «Мой О!». ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Подробнее: dengi.kg. Программа лояльности «Бирге+» — ОсОО «Умай Групп».