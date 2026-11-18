С приложением «Мой О!» ваши ежедневные покупки в Globus, SPAR, «Достор» и «Народный» станут еще выгоднее.

Оформите карту «Бирге+» в «Мой О!», оплачивайте по QR-коду и получайте до 7 процентов от суммы чека бонусами на покупки в декабре.

Как открыть карту «Бирге+»:

Обновите приложение «Мой О!» и откройте раздел «Бирге+». Нажмите «Открыть карту» и заполните данные.

Готово! Бонусная карта появится в приложении.

У вас уже есть карта «Бирге+» на том же номере, что и «Мой О!»? Регистрироваться повторно не нужно — все бонусы и уровень сохранятся.

Как получить 7 процентов кешбэка:

По программе «Бирге+»: от 1 до 4 процентов в зависимости от суммы покупок за предыдущий месяц. Дополнительный кешбэк на О!Бонус при оплате по QR-коду через «Мой О!» — 3 процента с подпиской O!Prime или 2 процента без подписки.

Как оплатить покупку?

Откройте «Мой О!» и покажите кассиру QR-код карты «Бирге+». Отсканируйте QR-код и подтвердите платеж.

Условия:

Минимальная сумма чека — всего 100 сомов.

На покупки, оплаченные бонусами, дополнительные начисления не предусмотрены.

Количество покупок не ограничено.

Покупайте в любимых магазинах, оплачивайте покупки через «Мой О!» и получайте больше бонусов!

Приложение «Мой O!» доступно абонентам всех мобильных операторов Кыргызстана в App Store и Google Play.