Жизнь вопреки диагнозу: в Кыргызстане более 90 тысяч человек живут с диабетом

В Кыргызстане растет число больных сахарным диабетом. По последним данным, зарегистрировано уже более 92 тысяч пациентов. Однако реальные масштабы заболевания могут быть выше, поскольку официальная статистика учитывает только людей, которым установлен диагноз.

Около 10-12 процентов имеют диабет I типа, остальные — II типа. Десять процентов стоящих на учете — дети.

Личный путь пациентки

Татьяна Ушакова живет с диабетом уже 50 лет и 30 лет из них — не видит. Тем не менее она старается вести активный образ жизни и находить счастье в мелочах.

Родилась наша собеседница в Пржевальске (ныне Каракол). В возрасте семи лет она заболела, но местные врачи долго не могли поставить диагноз.

«Никто не мог понять, что со мной: грешили на почки, потому что из-за жажды я много пила и я часто ходила в туалет, подозревали и туберкулез, потому что проба Манту оказалась положительной. Куда меня только не водили родители, чтобы понять причины проблем со здоровьем, пока в итоге не доставили в коме в областную больницу. Когда я лежала в реанимации, кому-то пришла в голову идея сделать анализ на сахар.

Меня вывели из комы и на санитарном самолете доставили в детскую больницу во Фрунзе. Здесь мне и поставили окончательный диагноз, стабилизировали уровень глюкозы в крови, подобрали дозу инсулина. Это был первый случай диабета у ребенка в Караколе, и с 1976 года начинается моя жизнь с диабетом I типа», — вспоминает Татьяна Ушакова.

Первый шок, который испытала маленькая Таня, — необходимость ежедневных уколов. Больные диабетом 1-го типа не могут жить без инъекций инсулина.

В то время, по ее словам, не то, что шприц-ручек не было, даже одноразовых шприцов не имелось.

«Это были стеклянные шприцы с довольно толстыми иглами, которые нужно было постоянно кипятить для стерилизации. Глюкометров тоже не было. А диета, наверное, стала уже вторичным неудобством, — отмечает она. — Самое неприятное — вероятность гипогликемии (когда уровень глюкозы в крови падает ниже нормы) в самое неожиданное время. Мне становилось резко плохо в школе или по дороге в магазин. Бывали случаи, когда меня подбирали на улице соседи в бессознательном состоянии. Многие знали мой диагноз и звонили сразу маме.

Кстати, во время постановки диагноза маме сказали, что максимум я доживу до 20 лет. Тем не менее меня сильно не жалели, и я не пользовалась своим положением, чтобы есть чаще конфеты, к примеру, или не ходить в школу».

Уже в более старшем возрасте Татьяна научилась лучше чувствовать свой организм, носила на всякий случай с собой что-нибудь сладкое для купирования приступов гипоглекимии.

Ушакова признается, что в юности ощущала себя не очень полноценно в социуме из-за рекомендаций врачей не ходить в горы, не загорать на Иссык-Куле и других ограничений. Но затворнической жизни при этом она не вела.

В 1996 году из-за осложнений диабета Татьяна полностью потеряла зрение.

«Перестройка, развал Союза… Начала поступать гуманитарка из зарубежных стран, появились новые инсулины — самые разные, а профессиональных эндокринологов в Пржевальске не хватало. В результате уровень сахара постоянно «прыгал». У меня проявилось много осложнений, плюс неудачно сделали операцию — недодали наркоз, после чего возник болевой шок. Через полгода после операции произошло кровоизлияние в один глаз, а потом во второй.

В 2000-м мы с мамой и сестрой переехали в Бишкек, где работали более опытные и грамотные специалисты. Они подобрали правильную дозу инсулина. После появления глюкометров стало еще проще. Сейчас я на аналоговом инсулине, государство предоставляет пациентам препараты бесплатно, но расходов у нас очень много, особенно у тех, кто не имеет возможности работать. Диабет — очень дорогое заболевание», — рассказала женщина.

Будучи незрячей, Татьяна Ушакова, окончила компьютерные курсы, начала писать стихи. В 2025 году стала членом Союза писателей, участвует в поэтических вечерах, на заседаниях музыкально-литературного клуба «Белая птица», посещает концерты и выставки собак.

Несмотря на все сложности, она призывает пациентов с диабетом стараться больше общаться с другими людьми, находить поводы для радости и положительных эмоций.

! Симптомы и осложнения Диабет — хроническое заболевание, которое возникает либо в случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый инсулин (гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови). Симптомы сахарного диабета могут возникать внезапно. При диабете 2-го типа они могут быть легкими и впервые дать о себе знать спустя много лет. Типичные симптомы диабета: сильная жажда;

потребность в мочеиспускании чаще обычной;

помутнение зрения;

повышенная утомляемость;

непреднамеренная потеря веса. Распространенным следствием неконтролируемого диабета является гипергликемия, или повышенный уровень содержания глюкозы (сахара) в крови, со временем приводящий к серьезному повреждению многих систем организма, особенно нервов и кровеносных сосудов. Диабет вызывает слепоту, почечную недостаточность, сердечные приступы, инсульты и приводит к необходимости ампутации нижних конечностей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2023 году от диабета и вызванных им заболеваний почек умерло примерно 2,4 миллиона человек. Кроме того, около 10 процентов случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний были вызваны высоким содержанием сахара в крови.

А как в Кыргызстане?

По словам директора Городского эндокринологического центра Бишкека, внештатного эндокринолога МЗ КР Натальи Добрыниной, тяжелых ком среди пациентов не много, а вот хронические, сосудистые осложнения встречаются достаточно часто. Создаваемый онлайн регистр сахарного диабета даст более точное количество пациентов, риски осложнений, потребность в лекарственных препаратах. Информацию собирают из электронных амбулаторных карт.

Ситуация с финансированием в последние годы улучшилась.

«На инсулины и средства его введения ежегодно выделяется более 300 миллионов сомов. Потребность покрывается в полном объеме, средства самоконтроля выделяются по дополнительному пакету Программы госгарантий», — сказала она 24.kg.

Она подчеркнула, что очень многое зависит от самих пациентов.

«Если надеяться только на прием препаратов, то эффект от лечения будет минимальным. 90 процентов успеха зависит от человека — меняет ли он свой образ жизни и придерживается принципов правильного питания, сохраняет ли физическую активность, нормальный ли сон, нет ли стресса. При первом типе диабета важно, как пациент обучен жизни с инсулином, насколько он может рассчитать дозировки препарата.

Также важно, чтобы пациенты вовремя проходили обследования у врачей. Многие больные, по крайней мере, в Бишкеке, считают, что достаточно только приходить за лекарствами, а к врачам не попадают. Но нужно консультироваться с врачами хотя бы раз в полгода, чтобы можно было оценить потребность в дополнительной коррекции состояния», — пояснила Наталья Добрынина.

Касаясь диеты, она отметила, что она стала не такой строгой при поддержке уровня сахара в целевых значениях.

При отсутствии самоконтроля можно довести до осложнений, ведь не зря диабет считают тихим убийцей.

Для повышения уровня информированности пациентов в Эндокринологическом центре и в отделениях эндокринологии есть школы диабета. В центрах семейной медицины эти функции должны выполнять школы здоровья.

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«Пациенты с сахарным диабетом не должны бояться своего заболевания — это образ жизни. Во многих случаях это можно сравнить с опытным и неопытным водителями на дорогах — опытные могут легко преодолевать любые препятствия, а начинающим сложнее. То же самое с пациентами. Не бойтесь задавать вопросы и своевременно обращайтесь к своим врачам», — призвала граждан Наталья Добрынина.

Наиболее эффективным способом профилактики или отсрочки развития диабета 2-го типа является коррекция образа жизни.

Для профилактики диабета 2-го типа и связанных с ним осложнений рекомендуется: