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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Один из обвиняемых состоит на учете в психиатрической больнице

К делу о беспорядках в селе Кой-Таш добавилось еще 30 томов. Об этом 24.kg сообщила зампредседателя партии СДПК Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, при ознакомлении с делом она оспаривает результаты психолого-психиатрической экспертизы.

«В материалах уголовного дела указывается, что я руководила действиями обвиняемого Каната Осмоналиева. Он по результатам экспертизы признан вменяемым. Однако следствие не учитывает тот факт, что этот человек состоит на учете в РЦПЗ и ежегодно получает лечение. Я оспорила заключение этой экспертизы. Каната Осмоналиева обвиняют в хищении оружия и боеприпасов по моему указанию. Это абсурд», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Напомним, что по делу о беспорядках в селе Кой-Таш, произошедших во время задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева, МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено.

По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела будут выделены в отдельное производство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140905/
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