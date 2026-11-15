USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

14:02, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

«Моссад» передал ЦРУ информацию о возможной подготовке Ираном покушения на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников. Об этом сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

Без названия (6).png

По словам собеседников издания, один из рассматриваемых сценариев Тегерана предполагает использование ударных беспилотников.

Утверждается, что информацию о покушении на главу Белого дома также проверила другая западная разведывательная служба.

Израиль не впервые предупреждает Вашингтон о предполагаемом покушении на американского лидера. В августе сообщалось, что представители американской разведки скептически отнеслись к данным об угрозе покушения на жизнь Трампа со стороны Тегерана.

Напомним, Дональд Трамп становился целью покушения и ранее.

На предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля 2024 года произошла стрельба. Выстрелы из толпы раздавались, когда кандидат в президенты Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США.

Материалы по теме

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

Трамп предложил Хабибу Нурмагомедову пост помощника пресс-секретаря Белого дома

Трамп объявил Овальный кабинет «национальным памятником». Его нельзя менять

Попытка захвата самолета Flydubai. Названы имена пилотов, приземливших борт

На парламентских выборах в Израиле арабские партии получили рекордный результат

Выборы в Израиле. Оппозиция расценивает итоги как поражение Биньямина Нетаньяху

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

 

Садыр Жапаров прокомментировал свое предупреждение о возможных провокациях

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Общество

Рейд «Подросток-Ночь» провели сотрудники милиции в Бишкеке

 

Кыргызстанцы обыграли Китайский Тайбэй в товарищеском матче по футболу

 

Starship впервые вернулся к башне, с которой был запущен, и был пойман в воздухе

 

В Бишкеке будет холодно, но сухо. Прогноз погоды на 16-18 ноября

 

Температурные рекорды: в каком году в Бишкеке отметили самое холодное 15 ноября

 

Неделя-24: трагедия в Ала-Арче и кто претендует на кресло президента

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Экономика

Пенсионерам бесплатно покажут спектакль в Русском драмтеатре имени Айтматова

 

Талибы просят Россию построить НПЗ в Афганистане

 

Продуктовая корзина Бишкека на 14 ноября. Подорожали рис, огурцы и лук

 

Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

 

Джети-Огуз и Тонский район: какими показателями порадовали Садыра Жапарова

 

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Власть

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

Коррупция. В Венгрии бывший чиновник закопал миллиарды в лесу, но их нашли

 

Новый посол США в Кыргызстане приступил к дипломатической службе

 

В Кыргызстане изменили правила финансирования для вузов с особым статусом

 

Кыргызстан и Азербайджан договорились о международных автоперевозках

 

Сменился посол Кыргызстана в Японии

 

Ситуация вокруг Украины

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18