Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

«Моссад» передал ЦРУ информацию о возможной подготовке Ираном покушения на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников. Об этом сообщила газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, один из рассматриваемых сценариев Тегерана предполагает использование ударных беспилотников.

Утверждается, что информацию о покушении на главу Белого дома также проверила другая западная разведывательная служба.

Израиль не впервые предупреждает Вашингтон о предполагаемом покушении на американского лидера. В августе сообщалось, что представители американской разведки скептически отнеслись к данным об угрозе покушения на жизнь Трампа со стороны Тегерана.

Напомним, Дональд Трамп становился целью покушения и ранее.

На предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля 2024 года произошла стрельба. Выстрелы из толпы раздавались, когда кандидат в президенты Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США.