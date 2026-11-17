28 научных организаций выступили против проекта Reflect Orbital, который предусматривает запуск до 50 тысяч зеркальных спутников для освещения Земли после захода Солнца⁠.

При этом FCC уже выдала разрешение на демонстрационный Eärendil-1 в июле 2026 года, несмотря на возражения астрономов.

Американская компания Reflect Orbital планирует вывести на орбиту до 50 тысяч спутников с зеркалами, которые будут направлять солнечный свет на Землю после захода Солнца. Однако проект вызвал противодействие астрономического сообщества: Американское астрономическое общество (AAS) и еще 27 научных организаций предупреждают, что такая система может серьезно ограничить возможности наземной астрономии.

Проблема заключается не только в том, что отраженный свет может попадать непосредственно в поле зрения телескопов. Его яркости, по опасениям ученых, может хватить для перегрузки чувствительных матриц астрономических камер, из-за чего полученные изображения окажутся непригодными для анализа. Даже если спутник находится за пределами направления наблюдения, солнечный свет может рассеиваться в атмосфере и повышать яркость ночного неба. Это затруднит обнаружение тусклых и далеких объектов, которые и без того сложно различить. В частности, пострадают поиски потенциально опасных астероидов.

Таким образом, еще до запуска первого демонстрационного зеркального спутника проект оказался в центре конфликта между коммерческим использованием орбиты и сохранением условий для астрономических наблюдений.