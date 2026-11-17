Ученые выступают против запуска тысяч спутников для освещения Земли после заката
28 научных организаций выступили против проекта Reflect Orbital, который предусматривает запуск до 50 тысяч зеркальных спутников для освещения Земли после захода Солнца.
При этом FCC уже выдала разрешение на демонстрационный Eärendil-1 в июле 2026 года, несмотря на возражения астрономов.
Американская компания Reflect Orbital планирует вывести на орбиту до 50 тысяч спутников с зеркалами, которые будут направлять солнечный свет на Землю после захода Солнца. Однако проект вызвал противодействие астрономического сообщества: Американское астрономическое общество (AAS) и еще 27 научных организаций предупреждают, что такая система может серьезно ограничить возможности наземной астрономии.
Проблема заключается не только в том, что отраженный свет может попадать непосредственно в поле зрения телескопов. Его яркости, по опасениям ученых, может хватить для перегрузки чувствительных матриц астрономических камер, из-за чего полученные изображения окажутся непригодными для анализа. Даже если спутник находится за пределами направления наблюдения, солнечный свет может рассеиваться в атмосфере и повышать яркость ночного неба. Это затруднит обнаружение тусклых и далеких объектов, которые и без того сложно различить. В частности, пострадают поиски потенциально опасных астероидов.
Таким образом, еще до запуска первого демонстрационного зеркального спутника проект оказался в центре конфликта между коммерческим использованием орбиты и сохранением условий для астрономических наблюдений.