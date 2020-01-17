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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

События в Кой-Таше. В чем обвиняют Фарида Ниязова

Адвокаты, защищающие интересы экс-руководителя аппарата президента, рассказали 24.kg, в чем обвиняют Фарида Ниязова. 

По словам юристов, Фариду Ниязову вменяется семь статей Уголовного кодекса — организация покушения на насильственный захват власти; захват и удержание лица в качестве заложника; организация массовых беспорядков; хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц; применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания; воспрепятствование деятельности следователя; применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.

Следствие завершено. Адвокаты и обвиняемые приступили к изучению материалов уголовного дела. По предварительным данным, по делу проходят в статусе обвиняемых 12 человек. Двое из них — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев заключили сделку со следствием. Их дела будут выделены в отдельное производство. 

После ознакомления дело будет направлено в Генпрокуратуру для дальнейшей передачи в суд. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140795/
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