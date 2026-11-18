Задержана подозреваемая в мошенничестве. Обманула под предлогом обмена 914 тысяч сомов на юани. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, в милицию с письменным заявлением обратилась гражданка Ж.А. с просьбой принять меры в отношении гражданки К.А. По словам заявительницы, 17 октября на улице Акиева подозреваемая, войдя в доверие под предлогом обмена сомов на юани, завладела денежными средствами на сумму 914 тысяч 360 сомов. Не исполнив взятые на себя обязательства, она скрылась.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемую К.А., 1996 года рождения, и водворили в ИВС ГУВД столицы.

В настоящее время устанавливается ее возможная причастность к совершению еще трех аналогичных фактов преступлений.

Если вы пострадали от преступных действий злоумышленницы, в милиции просят сообщить по следующим номерам телефонов:

0700314738;

0703532353;

102.

Расследование продолжается.