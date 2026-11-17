Окончательное решение о дальнейшей судьбе территории СИЗО-1 в Бишкеке пока не принято. Сейчас разрабатывается план ее застройки, который после завершения представят на общественное обсуждение. Об этом сообщил мэр столицы Айбек Джунушалиев на расширенном заседании Комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкурентоспособности.

Во время заседания депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, действительно ли следственный изолятор в центре Бишкека планируют снести, а на освободившейся территории разбить парк и расширить дороги.

Отвечая на вопрос, Айбек Джунушалиев сообщил, что при распределении городских территорий муниципалитет в первую очередь учитывает потребность в социальных объектах, зеленых зонах и дорожной инфраструктуре.

По словам мэра, в ходе разработки Генплана выяснилось, что площадь зеленых зон в Бишкеке сократилась почти в три раза. При этом одной из наиболее острых проблем столицы остаются автомобильные пробки.

В связи с этим городские власти намерены использовать доступные территории прежде всего для создания парков, строительства социальных объектов и развития дорожной сети.

На уточняющий вопрос депутата о конкретных планах относительно СИЗО-1 градоначальник ответил, что сейчас ведется разработка плана застройки. После подготовки документа проект обещают представить общественности для открытого обсуждения.