На проспекте Дэн Сяопина на остановке для общественного транспорта в районе улицы Кайназаровой нет крыши. Об этом 24.kg сообщила читательница.

«После ремонта дороги и тротуаров везде поставили крыши, кроме этой остановки. Ждущим тут транспорт приходится мокнуть под дождем», — рассказала женщина.

По ее словам, мусорки здесь тоже нет.

Жители просят доделать навес и установить урну.

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