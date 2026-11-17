Приходится мокнуть. В Бишкеке на остановке на проспекте Дэн Сяопина нет крыши
На проспекте Дэн Сяопина на остановке для общественного транспорта в районе улицы Кайназаровой нет крыши. Об этом 24.kg сообщила читательница.
«После ремонта дороги и тротуаров везде поставили крыши, кроме этой остановки. Ждущим тут транспорт приходится мокнуть под дождем», — рассказала женщина.
По ее словам, мусорки здесь тоже нет.
Жители просят доделать навес и установить урну.
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