Депутаты Жогорку Кенеша сегодня в трех чтениях одобрили законопроект о повышении ежемесячной надбавки к пенсии матерей-героинь с 1 тысячи до 5 тысяч сомов.

Одна из инициаторов законопроекта Камила Талиева сообщила, что сегодня в Кыргызстане проживают 30 тысяч 609 женщин, удостоенных ордена «Баатыр эне». По ее словам, сейчас они получают ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 тысячи сомов. Законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 5 тысяч сомов.

Камила Талиева подчеркнула, что инициатива направлена на усиление государственной поддержки многодетных матерей и обеспечение достойного уровня жизни женщин, внесших вклад в демографическое развитие страны.

Она также напомнила, что президент ранее издал соответствующий указ. На реализацию этой меры в бюджете на 2027 год предусмотрено около 1,5 миллиарда сомов.

Парламент одобрил законопроект сразу в трех чтениях без обсуждения.