В Бишкеке 19 ноября ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Буденного, Ялтинской, Джалиля;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», дом 66, отрезки улиц Пушкина, Зеленой, улица Киевская, дома 131, 133, отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Зеленой, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Жениш, Боз-Болток, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я), села Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Байбосун уулу Большевика, Азиза Асанкулова, Проектируемая, 50 лет Киргизии, Ткачева, Школьная, Масадыка), Гроздь (улицы Гроздненская, Заводская, Чуйская, Юбилейная, Садовая, 60 лет Октября, Участок, ДЭУ), Лебединовка (улицы Боконбаева, Чуйская, Угловая, Манаса), Аламедин (улица Первомайская);

9.00-13.00 — отрезки улиц Адырской, Коллекторной, Чон-Коргонской, переулки Адырский, Коллекторный, контур № 902;

9.00-17.30 — село Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Нижняя, Широкая);

12.00-17.00 — отрезки улиц Волковой, Вятской, Садыгалиева, Очаковской, переулок Нижний, село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Западная);

14.00-17.00 — проспект Чингиза Айтматова, дома 90, 92а;

11.00-17.00 — села Кок-Жар (улицы Маликова, Достук, жилмассивы «24 га», «10 га», «58 га», улицы Новостройка, Ахметова, Чон-Багыш, Сарбагышова, Абакира Чокомбаева, Чокморова, контуры № 253, 254, улицы Уметалиева, Сагаалы Чыныбаева, Токона Айдарбекова, Акылбек, Иманбек уулу Карыпбая, Токсумакова), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Дачи, Лесхоз, Новостройка).

Памятные даты

День артиллерии Кыргызской Республики

День артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Этому роду войск в том контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944-го заслуги артиллеристов отмечены учреждением праздника, который позже стали отмечать и в КР.

День женского предпринимательства

Ежегодно 19 ноября отмечается День женского предпринимательства. Впервые он прошел в 2014-м в Нью-Йорке (США), а затем был поддержан ООН и в последующие годы получил известность и в других странах мира.

Главная цель праздника — привлечение внимания к положению женщин в бизнесе, поддержка и расширение прав женщин-предпринимателей и популяризация женского предпринимательства.

Международный мужской день

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он установлен Американским онкологическим обществом в 1977-м.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик.

В рамках Дня отказа от курения активисты и представители учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Всемирный день философии

Всемирный день философии (англ. World Philosophy Day) провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005-м и проводится в третий четверг ноября ежегодно с тем, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Николай Ананьев

Родился 19 ноября 1912 года в селе Сазоновка (ныне Ананьево) в крестьянской семье. Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

В 1941-м Николая Ананьева призвали в Красную Армию и отправили на фронт. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, уничтожено 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

21 июля 1942-го указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Ананьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Родилась заслуженная артистка Кыргызстана Динара Салиева

Динара Салиева родилась 19 ноября 1948 года во Фрунзе. Окончила Московскую консерваторию по классу профессора-пианиста Генриетты Мирвис и профессора Леонида Ройзмана по классу органа.

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Она стала первой органисткой в Кыргызстане и на тот момент единственной женщиной-органистом в Центральной Азии. Будучи солисткой Кыргызской государственной филармонии и «Союзконцерта», дала более 2,5 тысячи сольных концертов. Выступала там, где были установлены органы, в том числе в Рижском Домском соборе, куда имели доступ только лучшие органисты мира. Прошла курс обучения Кирхенмузик в легендарном Баховском соборе — Сант-Михаэлискирхе, в котором пел в хоре и давал концерты Иоганн Себастьян Бах.

Динара Салиева лично переложила ораторию «Материнское поле» Калыя Молдобасанова для исполнения на органе и представила широкой аудитории слушателей совместно с камерным хором Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в 2015-м.

Умерла 11 июня 2022 года.

Родился государственный деятель Уларбек Матеев

Родился в 1951 году во Фрунзе. Заслуженный работник промышленности. Область деятельности: управление электромеханическими системами. Научно-исследовательская деятельность направлена на создание энергосберегающих электроприводов и нетрадиционных энергосистем для условий республики с использованием солнечной, ветровой и других видов энергии.

В 1990-м приглашен в управление делами Совета Министров Киргизской ССР на пост заместителя заведующего отделом науки и информатики. Работал в аппарате правительства в должности заведующего отделом социальной сферы, затем отделом промышленности, энергетики и горного дела.

В 1997 году назначен директором Государственного агентства по энергетике. Семь лет спустя стал вице-премьер-министром страны. На этой должности курировал вопросы социальной сферы, топливно-энергетический сектор и горнорудную промышленность.

Внес большой вклад в развитие промышленности республики.

Умер 3 июня 2010-го.

Родился тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев

Родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области. Кыргызский советский тяжелоатлет.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Каныбек Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Умер ученый Азиз Нарынбаев

Родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Также являлся редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015-го.

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