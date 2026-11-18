Явка на президентских выборах в Кыргызстане может составить от 50 до 70 процентов. На такой показатель надеется председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Об этом он сообщил 18 ноября в Бишкеке, где проходило тестирование избирательной системы. По словам Шайназарова, комиссия намерена повышать активность избирателей с помощью тестовых голосований, разъяснительной работы и упрощения процедуры голосования.

Глава ЦИК призвал граждан прийти на выборы. Голосование назначено на 27 января 2027 года.

На президентских выборах 2021 года проголосовали 1 миллион 416 тысяч 485 человек из 3 миллионов 563 тысяч 574 зарегистрированных избирателей. Явка составила 39,75 процента.