В Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приехала российская режиссер Елена Петрикова. Она будет работать с местными артистами над новой масштабной программой, посвященной истории, культуре и традициям республики. Сегодня Петрикову представили труппе цирка.

Как рассказала режиссер, пока команда определяет общую концепцию будущей программы. В планах — новые цирковые номера, балет, декорации и современные визуальные эффекты, в том числе видеомэппинг и голограммы.

Блок YouTube

«Наша задача — поставить высокотехнологичное, современное шоу именно о традициях Кыргызстана», — отметила она.

Особое внимание планируют уделить конному цирку и джигитовке. Режиссер озвучила, что этот жанр ей хорошо знаком. Раньше она работала воздушной гимнасткой и в джигитовке, выступала в Большом Московском цирке и цирке братьев Запашных.

Премьеру нового представления планируют на сентябрь–октябрь следующего года.

По словам Петриковой, нынешняя труппа небольшая для программы такого масштаба, поэтому для постановки могут пригласить артистов из Казахстана, России, Европы и других стран.

Директор цирка Нурлан Конокбаев рассчитывает, что новая постановка станет первым шагом к международным гастролям. Он отметил, что кыргызстанские артисты должны получить возможность выступать за рубежом и перенимать опыт иностранных коллег.

«Артистам цирка важно гастролировать. Когда он гастролирует, то много видит и смотрит. А когда возвращается, может что-то сделать для родины, улучшить номера или создать что-то новое», — сказал Конокбаев.

Новый этап для цирка?

Нурлан Конокбаев возглавил Кыргызский государственный цирк месяц назад. До него учреждением руководила Светлана (Асланайым) Аширова. Во время ее работы некоторые артисты жаловались на давление и нездоровую атмосферу, Аширова отвергала обвинения. В августе 2026 года сотрудники вновь заявили о кадровом кризисе и массовом уходе работников.

Отвечая на вопрос, как прошел первый месяц его работы, Конокбаев оценил свои отношения с коллективом как хорошие.

Читайте по теме После скандалов и жалоб сменился директор цирка. Им стал гражданин Казахстана

«Я пришел в цирк со стороны и никого из артистов раньше не знал. Моя задача — поставить цели и определить, в каком направлении мы будем двигаться. Я объяснил, что у нас есть свой путь и миссия, которую мы должны выполнять. Те, кто разделяет такие цели, помогает и действительно радеет за цирковое искусство Кыргызстана, — часть нашей команды. Если кто-то не согласен с этим подходом или создает негативную атмосферу, мы будем прощаться. Все очень просто», — поделился он.

В декабре состоится открытие цирковой школы. Ее разместят в здании цирка. По словам директора, на данном этапе разрабатывается методология.

«Я считаю, что у государственного цирка обязательно должна быть школа. Если мы не будем готовить новые кадры, через десять лет наш цирк может исчезнуть Сейчас мы ведем переговоры с Институтом искусств об открытии факультета циркового искусства», — рассказал Нурлан Конокбаев, отметив собственное желание вкладываться в образование молодых артистов, которые позже смогут работать в цирке.