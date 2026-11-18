Госфиннадзор начал внеплановую проверку Государственной лотерейной компании
Госфиннадзор КР начал внеплановую проверку Государственной лотерейной компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты оценят, соблюдает ли компания требования законодательства в сфере лотерейной деятельности. Причины назначения внеплановой проверки и сроки ее завершения служба не уточнила.
В ведомстве отметили, что проверка проходит в соответствии с нормативными правовыми актами и правилами государственного контроля. После ее завершения и анализа полученных данных о результатах проинформируют заинтересованные стороны.
Государственная лотерейная компания создана постановлением правительства Кыргызстана от 17 июня 2016 года № 339. Предприятие организует тиражные и мгновенные лотереи под брендом «Кыргыз Лото».
Заявленная цель компании — поддержка спорта, культуры, образования, науки и социальных программ, в том числе помощи детям, пожилым людям, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.