Госфиннадзор КР начал внеплановую проверку Государственной лотерейной компании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты оценят, соблюдает ли компания требования законодательства в сфере лотерейной деятельности. Причины назначения внеплановой проверки и сроки ее завершения служба не уточнила.

В ведомстве отметили, что проверка проходит в соответствии с нормативными правовыми актами и правилами государственного контроля. После ее завершения и анализа полученных данных о результатах проинформируют заинтересованные стороны.