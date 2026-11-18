Кандидаты, подавшие заявки на участие в президентских выборах, встретились с Садыром Жапаровым. Об этом «Азаттыку» сообщили участвовавшие во встрече Клара Сооронкулова, Исхак Масалиев и Аймен Касенов.

По словам Сооронкуловой, во встрече приняли участие восемь человек, подавших заявления в ЦИК. Не присутствовали Бакыт Калмаматов и Сыймык Жапыкеев.

На встрече Садыр Жапаров заявил, что всем кандидатам на выборах будут обеспечены равные условия, и подчеркнул, что для этого у него достаточно политической воли.

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Исхак Масалиев также подтвердил факт встречи и отметил, что, по его словам, Садыр Жапаров склоняется к тому, чтобы предвыборная агитация проходила в онлайн-формате.

В свою очередь, Аймен Касенов добавил, что в ходе встречи Садыр Жапаров призвал кандидатов во время избирательной кампании не переходить на личности и пообещал не использовать административный ресурс.

Администрация президента пока не предоставила информацию об этой встрече.

Напомним, выборы назначены на 27 января 2027 года. В гонке участвуют 11 кандидатов.