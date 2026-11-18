Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении концепцию законопроекта, предусматривающего отмену обязательного требования к стажу работы для помощников политических и специальных государственных должностных лиц, а также политических муниципальных руководителей.

Речь идет о так называемых патронатных должностях, которые имеют временный характер и предполагают работу на основе личного доверия руководителя.

Согласно предлагаемым поправкам, помощников будут освобождать от квалификационного требования к стажу, если они назначаются на период полномочий конкретного должностного лица.

Инициаторы законопроекта считают, что помощники не относятся к карьерным административным служащим. Поэтому при их назначении следует учитывать прежде всего профессиональную компетентность, способность оперативно выполнять задачи и уровень доверия руководителя, а не формальный стаж работы.

По мнению авторов инициативы, действующие требования ограничивают возможность привлечения молодых специалистов и снижают гибкость кадровой политики.

В ходе обсуждения ранее депутат Мирлан Жеенчороев обращал внимание на возможные злоупотребления при назначении помощников. По его словам, ранее встречались случаи, когда помощников нардепов уже через полгода переводили в исполнительные органы власти или сразу назначали на высокие руководящие должности.

В связи с этим парламентарий предложил установить ограничение, запрещающее переводить таких сотрудников на высокие должности в течение первого года работы.

Парламент единогласно поддержал концепцию законопроекта с учетом высказанных замечаний.