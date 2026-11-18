Любимая книга всегда под рукой, а интересная история может сопровождать вас где угодно — дома, в дороге или во время прогулки. С «Литрес» от национального оператора MEGA абонентам доступна одна из крупнейших цифровых библиотек с электронными и аудиокнигами, а также с подкастами на разные темы.

«Литрес» — это тысячи возможностей для чтения, обучения и вдохновения. В каталоге представлены произведения на любой вкус и настроение: мировая классика, современные бестселлеры, детективы, бизнес-литература, новинки и эксклюзивные аудиоматериалы.

В распоряжении пользователей:

— более 320 тысяч электронных книг;

— более 62 тысяч аудиокниг;

— более 200 тысяч подкастов на разные темы.

MEGA предлагает четыре пакета «Литрес», чтобы каждый мог подобрать подходящий вариант:

«Литрес Стандарт» — доступ к электронным книгам:

1 день — 6 сомов (*2425*1*1#);

30 дней — 155 сомов (*2425*1*30#).

«Литрес Аудио» — аудиокниги и подкасты для тех, кто предпочитает слушать:

1 день — 12 сомов (*2425*2*1#);

30 дней — 305 сомов (*2425*2*30#).

«Литрес Премиум» — расширенный каталог электронных книг, включая новинки и бизнес-литературу:

1 день — 10,50 сома (*2425*3*1#);

30 дней — 265 сомов (*2425*3*30#).

«Литрес Все включено» — максимум возможностей: премиальная коллекция электронных и аудиокниг, а также подкасты:

1 день — 14 сомов (*2425*4*1#);

30 дней — 385 сомов (*2425*4*30#).

Особое предложение для новых пользователей: при первом подключении любого пакета «Литрес» предоставляется 14 дней бесплатного доступа.

Чтобы начать пользоваться сервисом, подключите подходящий пакет по USSD-команде, получите PIN-код в SMS, войдите в приложение «Литрес» или на сайт litres.ru по своему номеру MEGA и найдите произведение по душе. Читайте любимых авторов, открывайте новые имена, слушайте увлекательные истории и узнавайте больше об окружающем мире.

MEGA — больше возможностей для тех, кто любит открывать новое!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.