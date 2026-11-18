Откройте мир книг и аудиоисторий с «Литрес» от MEGA
Любимая книга всегда под рукой, а интересная история может сопровождать вас где угодно — дома, в дороге или во время прогулки. С «Литрес» от национального оператора MEGA абонентам доступна одна из крупнейших цифровых библиотек с электронными и аудиокнигами, а также с подкастами на разные темы.
«Литрес» — это тысячи возможностей для чтения, обучения и вдохновения. В каталоге представлены произведения на любой вкус и настроение: мировая классика, современные бестселлеры, детективы, бизнес-литература, новинки и эксклюзивные аудиоматериалы.
В распоряжении пользователей:
— более 320 тысяч электронных книг;
— более 62 тысяч аудиокниг;
— более 200 тысяч подкастов на разные темы.
MEGA предлагает четыре пакета «Литрес», чтобы каждый мог подобрать подходящий вариант:
«Литрес Стандарт» — доступ к электронным книгам:
- 1 день — 6 сомов (*2425*1*1#);
- 30 дней — 155 сомов (*2425*1*30#).
«Литрес Аудио» — аудиокниги и подкасты для тех, кто предпочитает слушать:
- 1 день — 12 сомов (*2425*2*1#);
- 30 дней — 305 сомов (*2425*2*30#).
«Литрес Премиум» — расширенный каталог электронных книг, включая новинки и бизнес-литературу:
- 1 день — 10,50 сома (*2425*3*1#);
- 30 дней — 265 сомов (*2425*3*30#).
«Литрес Все включено» — максимум возможностей: премиальная коллекция электронных и аудиокниг, а также подкасты:
- 1 день — 14 сомов (*2425*4*1#);
- 30 дней — 385 сомов (*2425*4*30#).
Особое предложение для новых пользователей: при первом подключении любого пакета «Литрес» предоставляется 14 дней бесплатного доступа.
Чтобы начать пользоваться сервисом, подключите подходящий пакет по USSD-команде, получите PIN-код в SMS, войдите в приложение «Литрес» или на сайт litres.ru по своему номеру MEGA и найдите произведение по душе. Читайте любимых авторов, открывайте новые имена, слушайте увлекательные истории и узнавайте больше об окружающем мире.
MEGA — больше возможностей для тех, кто любит открывать новое!
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.