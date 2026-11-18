В южной столице задержали четверых мужчин, подозреваемых в избиении троих горожан. Об этом сообщила пресс-служба Ошского управления внутренних дел.

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По данным милиции, драка произошла 16 ноября около 1.00 на парковке в западной части микрорайона «Толойкон». Четверо мужчин, находившихся, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Трое прохожих попросили их вести себя тише, после чего те избили их.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/4 Фото УВД Оша

Видео с дракой распространилось в Instagram. Сотрудники Сулайман-Тооского отдела милиции установили личности всех участников и доставили их в отдел.

Назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавших. Правоохранители продолжают проверку и дадут правовую оценку действиям участников происшествия.