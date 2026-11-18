В Бишкеке 18 ноября 2026 года состоялся Центрально-Азиатский форум по электронной коммерции E-COMMERCE EXPO & AWARDS 2026 — площадка для обсуждения развития цифровой экономики и онлайн-торговли. Форум объединил участников представителей бизнеса, государственных структур, образовательных учреждений и международных организаций, а также экспертов отечественных и международных компаний.

Организаторами форума выступили Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и Ассоциация электронной коммерции Кыргызской Республики. Мероприятие прошло при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и швейцарского проекта «Чебер: развитие навыков в Кыргызстане» (Helvetas Swiss Intercooperation).

На форуме были подняты и обсуждены актуальные темы.

1. Развитие маркетплейсов и онлайн-площадок: возможности электронной торговли, продвижение товаров и услуг, выход предпринимателей на новые рынки.

2. Развитие платежно-финансовой системы: современные инструменты безналичных платежей и решения для бизнеса и покупателей.

3. Развитие транспортной и складской логистики: пункты выдачи заказов, автоматизация логистических и брокерских услуг.

4. Искусственный интеллект для бизнеса: создание интернет-магазинов и применение цифровых решений в малом и среднем предпринимательстве.

5. Трансформация рынка труда и профессиональных навыков: влияние ИИ и цифровых технологий на занятость, подготовку кадров и взаимодействие работодателей с образовательными организациями.

Программа форума включала приветственные выступления официальных лиц и партнеров, презентации практических решений для электронной коммерции и четыре панельные дискуссии. Участники обсудили развитие платежных сервисов, логистики и маркетплейсов, а также возможности применения искусственного интеллекта и подготовки специалистов для цифровой экономики.

Президент Ассоциации электронной коммерции Кыргызской Республики Айбек Куренкеев отметил: «Платежи и спрос в Кыргызстане уже готовы к росту, и следующий большой шаг — современные склады, распределительные центры и транспортные коридоры, которые позволят быстрее доставлять заказы по всей стране и сделают Кыргызстан Центрально-Азиатским хабом и логистическим узлом между Европой и Азией».

Подробнее ознакомиться с исследованием рынка электронной коммерции в Кыргызстане можно по ссылке: https://t.me/ecommercekg

В рамках панельной сессии по развитию онлайн-ритейла и маркетплейсов обсудили ряд вопросов о развитии рынка электронной коммерции как внутри страны, так и в регионе, Центральной Азии, в мире. Модератор панельной сессии Айжан Абдылдаева — партнер Baker Tilly Accounting — отметила в своем выступлении: «Будущее электронной коммерции Кыргызстана создается уже сегодня. Цифровые платформы открывают новые рынки, прозрачность укрепляет доверие, а партнерство бизнеса и государства формирует условия для роста. У Кыргызстана есть все возможности стать цифровым торговым хабом Центральной Азии».

Дискуссию о транспортной и складской логистике модерировал председатель комитета по логистике Ассоциации электронной коммерции Кыргызской Республики, генеральный директор компании ISCO Юнус Заиров. «Наша стратегическая задача — превратить Кыргызстан в региональный логистический хаб Центральной Азии и открыть отечественным производителям новые возможности для экспорта через международные маркетплейсы», — отметил он.

Вопросы развития платежно-финансовой системы участники обсудили в рамках сессии под модерацией Тимура Сарыбаева, председателя комитета по финансам Ассоциации электронной коммерции Кыргызской Республики. «Платежный рынок Кыргызстана уже доказал, что умеет быстро внедрять технологии, и теперь наша задача — сделать так, чтобы финтех-сервисы стали удобнее и надежнее, а между банками, платежными организациями и регулятором было больше доверия», — отметил он.

Отдельная панельная дискуссия была посвящена влиянию искусственного интеллекта и цифровых технологий на рынок труда и требования к профессиональным навыкам. Ее модератором выступила Ажар Жолонбаева, представитель швейцарского проекта «Чебер: развитие навыков в Кыргызстане». «Главный вызов сегодня заключается не в том, насколько быстро меняются технологии, а в том, насколько быстро мы способны адаптироваться к этим изменениям. Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики сопровождалось развитием человеческого капитала и расширением возможностей для достойной занятости», — отметила она.

Для гостей форума также была организована EXPO-зона, где участники могли ознакомиться с решениями для бизнеса и возможностями ведения электронной торговли — от регистрации на маркетплейсах, сертификации продукции и маркировки товаров до логистики и безналичных платежей.

В рамках мероприятия также состоялось вручение премии E-commerce Awards Kyrgyzstan 2026.

Список победителей

1. Лучший маркетплейс — «ММаркет».

2. Лучший интернет-магазин — Stores.kg.

3. Лучший классифайд — «Лалафо».

4. Лучший коммерческий банк — «Демир Банк».

4.Лучшая платежная система — Freedom Pay.

5. Лучшая курьерская служба — Glovo.

6. Лучшее логистическое IT-решение для электронной коммерции — Inlog.

7. Лучшая международная транспортная компания — ISCO.

8. Лучший Бухгалтерский аутсорсинг — Baker Tilly Accounting.

9. Гран-при за вклад в развитие электронной коммерции — ЗАО «МЦП».

Форум E-COMMERCE EXPO & AWARDS 2026 стал площадкой для обмена опытом между представителями бизнеса, государства и образовательного сообщества по вопросам развития электронной коммерции и цифровых компетенций.