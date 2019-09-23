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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (231)

Кому предъявили обвинение по событиям в Кой-Таше, рассказала Генпрокуратура

Во время событий в селе Кой-Таш пострадали 175 человек. Об этом на заседании госкомиссии по событиям в селе Кой-Таш заявил представитель Генеральной прокуратуры Дамирбек Бейшекеев.

По его словам, после событий обвинение предъявили Фариду Ниязову, Алге Кылычову, Кыязу Смаилову, Амантуру Жамгырчиеву, Марату Шаменову и еще троим сторонникам Алмазбека Атамбаева.

«Из тех, кто получил ранения, 83 человека работают в правоохранительных органах. Пострадали 36 сотрудников спецназа «Альфа». При госпитализации выяснилось, что один спецназовец получил огнестрельное ранение в грудь из неизвестного оружия, двое получили тяжелые травмы головы. Подозреваемым предъявили обвинение по статье «Массовые беспорядки», «Убийство» и «Захват заложников» УК КР», — сказал Дамирбек Бейшекеев.

После задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В состав комиссии вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители правительства, общественные деятели и эксперты. Свое заключение они должны представить Жогорку Кенешу к концу сентября.
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