С начала года из России выдворили более 140 тысяч мигрантов — Совбез РФ

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

Российские суды с января по сентябрь 2026 года составили 1,8 миллиона административных протоколов в отношении иностранных граждан. За этот период вынесено 143,1 тысячи решений о выдворении мигрантов. Такие данные содержатся в справке Совета безопасности РФ.

Отмечается, что количество решений о выдворении мигрантов на основании административных правонарушений за девять месяцев текущего периода выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К началу ноября судебные приставы выдворили из страны свыше 63 тысяч иностранцев.

Российские власти объясняют ужесточение миграционной политики наведением порядка и обеспечением безопасности граждан.

Ранее список правонарушений, совершенных иностранцами и за которые будут выдворять мигрантов, увеличился с 22 до 45 статей Административного кодекса РФ.

По последним данным МВД, сейчас в России находится около 6 миллионов иностранцев.