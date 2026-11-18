Глава управления делами президента Каныбек Туманбаев приехал в Кара-Суйский район на встречу с торговцами, которые проводят акцию протеста. Он сообщил о назначении куратора, который займется решением проблем предпринимателей.

Каныбек Туманбаев выслушал обращения предпринимателей и заверил, что арендную плату на рынке повышать не будут.

Кроме того, торговцам разрешат продавать контейнеры, сдавать их в аренду и субаренду. При этом земельные участки, на которых они расположены, останутся в государственной собственности.

Работу рынка полностью переведут в цифровой формат. Принимать и учитывать арендные платежи будут через электронную систему, а все денежные операции — через официальные банковские счета.

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В управделами президента заявили, что это позволит исключить теневые платежи, снизить коррупционные риски и обеспечить финансовую прозрачность рынка.

Каныбек Туманбаев заверил, что все вопросы, поднятые торговцами, будут решать в установленном порядке, а их законные интересы учтут. По его словам, передача рынка государству направлена на создание более удобных условий для предпринимателей и улучшение инфраструктуры.

Напомним, сегодня утром торговцы рынка «Туратали» начали акцию протеста у здания районной администрации. По их словам, ранее удалось договориться об условиях оплаты, однако впоследствии договоренности перестали соблюдать. Кроме того, предприниматели заявили о запрете передавать контейнеры в субаренду.

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Одна из предпринимательниц пожаловалась Каныбеку Туманбаеву, что торговцы годами работали на рынке и покупали контейнеры, стоимость некоторых из них доходила до 80 тысяч долларов. Однако, по ее словам, по новым договорам предприниматели фактически лишаются прав на приобретенное имущество.

«Мы годами работали, покупали контейнеры, некоторые за 80 тысяч долларов. Мы заработали на них собственным трудом. А теперь получается, что по новому договору у нас нет никаких прав на купленное. Что это такое?» — возмутилась женщина.

В октябре рынок «Туратали» перешел в ведение государственного предприятия «Кыял» при управлении делами президента. В связи с этим администрация объявила о перезаключении всех договоров аренды.

После этого торговцы впервые вышли на акцию протеста. Они возмущались повышением ежемесячной арендной платы за землю с 3 тысяч 300 до 12 тысяч сомов после смены руководства и требованием платить за верхние контейнеры, используемые под склады.

Кара-Суйский рынок — один из крупнейших в Центральной Азии. Его основали в 1984 году. На протяжении многих лет остается одним из самых спорных в стране из-за конфликтов вокруг права собственности на его территории.