Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях рассказал о встрече с кандидатами в президенты.

По его словам, главной целью встречи было выслушать их мнения, напрямую обсудить возникающие трудности в ходе подготовки к выборам, а также выяснить, не применяются ли административный ресурс и искусственные препятствия.

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«Я лично заинтересован в том, чтобы предстоящие президентские выборы прошли честно, открыто и справедливо. Я неоднократно заявлял об этом ранее и сегодня хочу вновь подчеркнуть: для всех кандидатов должны быть созданы равные условия. Административное давление, запугивание и искусственные препятствия, имевшие место на предыдущих выборах, должны остаться в прошлом. В ходе сегодняшней встречи кандидаты высказали обеспокоенность», — отметил глава государства.

Он отдельно обратился к государственным и муниципальным служащим.

«Ваша главная обязанность — служить народу и государству, а не тому или иному кандидату. Мое участие в президентских выборах не обязывает вас работать лично на меня. Использование административного ресурса, принуждение сотрудников или граждан к поддержке того или иного кандидата, создание препятствий другим кандидатам недопустимы. Любой, кто воспользуется своим служебным положением для незаконного вмешательства в избирательный процесс, будет нести ответственность по закону. Это требование одинаково для всех», — предупредил Садыр Жапаров.

Он отметил, что хочет, чтобы в Кыргызстане сформировалась такая политическая культура, при которой выборы означали бы не запугивание, давление и использование административного ресурса, а честную конкуренцию, открытое обсуждение и свободный выбор.

«Эти выборы должны продемонстрировать не чью-либо власть, а демократическую зрелость нашего государства. В настоящее время через приложение «Тундук» проходит сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты. Призываю всех граждан активно участвовать в этом процессе. Дайте возможность каждому, кто намерен стать президентом и развивать нашу страну, принять участие в выборах», — обратился к кыргызстанцам президент.

Он напомнил, что подписание через «Тундук» — это не голосование.

«Это лишь первоначальный этап, открывающий кандидатам путь к участию в выборах. Ознакомьтесь с программами кандидатов, выслушайте их предложения, сравните и тщательно проанализируйте их. А решение о том, кто станет президентом, вы примете самостоятельно в день голосования. В этой связи убедительно прошу вас поддержать через приложение «Тундук» тех кандидатов, которые еще не набрали необходимые 30 тысяч подписей», — резюмировал Садыр Жапаров.

Напомним, во встрече приняли участие восемь кандидатов. Среди них Клара Сооронкулова, Исхак Масалиев и Аймен Касенов. Не пришли Бакыт Калмаматов и Сыймык Жапыкеев.