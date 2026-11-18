На заседании Жогорку Кенеша спикер объяснил, почему депутаты не заседают по четвергам.

По его словам, сегодня нардепы поработали плодотворно и приняли много законопроектов.

«Одобрен в первом чтении важный документ — бюджет страны. До середины декабря мы должно тесно поработать с кабмином, чтобы все замечания и пожелания депутатов были отражены в бюджете, и затем одобрить его во втором и третьем чтениях.

В четверг, 19 ноября, заседания не будет. Прошу всех правильно понять. Мы перешли от количества к качеству в принятии законопроектов. Поэтому мы не спеша обсуждаем их, «проносим через сито» и потом выносим на рассмотрение», — добавил Марлен Маматалиев.

Согласно регламенту Жогорку Кенеша, депутаты заседают по средам и четвергам на пленарных собраниях.