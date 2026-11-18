Выделенные полосы для общественного транспорта в Бишкеке функционируют на четырех улицах. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, уже имеется положительная динамика — автобусы улучшили соблюдение графика.

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«Вместе с тем некоторые автолюбители все равно нарушают правила дорожного движения и создают помеху автобусам на выделенных полосах. Единственный момент — у нас не получается до конца их закольцевать. К примеру, на проспекте Чингиза Айтматова полоса функционирует только до улицы Горького. Буквально до конца этой недели мы завершим разметку на улице Абдрахманова и проспектах Чуй и Дэн Сяопина, тогда мы создадим единую сеть», — сказал вице-мэр.

Отметим, что частным автомобилям запрещено заезжать на выделенные полосы в будние дни с 8.00 до 20.00.

Ночью, с 20.00 до 8.00, в субботу и воскресенье проезд по спецполосам полностью разрешен для личного транспорта.

По мнению депутата Казыбека Эргешова, такой график приводит к пробкам в вечернее время.

«У нас максимально трехполосные дороги по городу. Одна полоса выделена для общественного транспорта, вторая — для поворота налево, и для водителей остается всего одна полоса. Это приводит к заторам. Предлагаю пересмотреть график и разрешить проезд по выделенной полосе не с 20.00, а с 18.00. В вечернее время весь поток машин возвращается домой, и это необходимо», — сказал он.