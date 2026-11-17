Зять президента США Джаред Кушнер сообщил о подготовке следующей встречи по украинскому урегулированию. Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

По словам представителя переговорной группы, они вместе со Стивом Уиткоффом провели переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Также, по его словам, состоялся разговор с представителями Украины и европейских стран.

Джаред Кушнер выразил надежду, что новый раунд переговоров пройдет в ближайшее время, и сообщил, что повестку встречи уже начали готовить.

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«Любое окончательное мирное соглашение будет необходимо согласовать как с Россией, так и с Украиной. И, хотя значительная часть публичного обсуждения концентрируется на разногласиях между сторонами, мы продолжаем видеть выдвижение позитивных и конструктивных идей в ходе серьезных дискуссий, идущих вне поля зрения общественности», — написал он.

Напомним, первые с февраля трехсторонние переговоры США, России и Украины прошли в Абу-Даби.

Тем временем, Европейское руководство предлагает провести следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию в одной из стран Европы.

Как сообщает газета La Repubblica, в качестве площадки предлагаются в частности, Швейцария, Норвегия и европейская часть Турции.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали состав делегации для экспертных переговоров по Украине. В нее войдут представители Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Совета ЕС.