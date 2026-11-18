В Бишкеке после матча юношеских сборных Кыргызстана и Йемена по футболу произошел конфликт между игроками. В результате пять футболистов получили красные карточки. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз (КФС).

Матч отборочного турнира Кубка Азии U-17 состоялся 17 ноября на стадионе имени Долона Омурзакова и завершился нулевой ничьей — 0:0.

По информации КФС, после финального свистка между футболистами произошла потасовка. В футбольном союзе утверждают, что причиной стали провокационные действия со стороны игроков сборной Йемена, которые начали толкать кыргызстанцев и пытались нанести им удары.

По итогам инцидента главный арбитр показал красные карточки двум игрокам сборной Кыргызстана и трем футболистам Йемена.

В Кыргызском футбольном союзе заявили, что готовят апелляцию с требованием пересмотреть решение судьи.

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По данным КФС, в результате конфликта никто из игроков обеих команд не пострадал. Урегулировать ситуацию помогли сотрудники ГУВД Бишкека.

Футбольный союз поблагодарил милиционеров за оперативное вмешательство и призвал общественность воздержаться от необоснованных обвинений в адрес участников матча.

Следующую встречу сборная Кыргызстана U-17 проведет 20 ноября против Монголии. Этот матч станет решающим в борьбе за путевку в финальную стадию Кубка Азии U-17.