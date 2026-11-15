Афиша Бишкека на неделю: концерт Эльбруса Джанмирзоева, спецпоказ кино, выставки

16 ноября. Концерт «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

Окунитесь в атмосферу самых трогательных историй студии Ghibli — живое исполнение культовых саундтреков из «Унесенных призраками», «Ходячего замка», «Мой сосед Тоторо» и других шедевров Хаяо Миядзаки.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

10-22 ноября. Фотовыставка «С момента независимости Кыргызстана: вместе создавая будущее»

На фотовыставке представлены более 150 фотографий, объединенных в десять ключевых тематических разделов, где показана история и результаты многолетнего технического сотрудничества Германии и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

12-29 ноября. Выставка «Конь окрыляет человека»

Выставка посвящена 85-летию народного художника Кыргызской Республики Асаналы Бейшенова. Представлены произведения разных лет, отражающие многогранный путь мастера и его творческие поиски. Работы объединяет особый взгляд художника на мир, его любовь к родной земле и глубокое понимание национальной культуры.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-30 ноября. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители творчества художника часто отмечают в его работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

17-20 ноября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

17 ноября. Специальный показ

Пройдет показ с обсуждением фильма «Коч» (2014) Марата Сарулуу.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 18.30.

17 ноября. Концерт Эльбруса Джанмирзоева

Эльбрус Джанмирзоев — певец и автор песен, чьи композиции давно стали любимыми для слушателей. Его музыка — это искренние эмоции, знакомые мелодии и песни, которые хочется подпевать вместе с залом. Услышьте вживую «Чародейку», «Бродягу», «Глаза твои карие» и другие любимые песни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00, 21.00.

17-20 ноября. Спектакли

Покажут спектакли на кыргызском языке: трагедию «Ай тутулган түндө», фэнтези «Эр төштүк», трагедию «Отелло» и драму «Кылым карытаар бир күн».

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.30.

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18 ноября. Концерт «Парад мультхитов»

Эстрадно-симфонический оркестр Кыргызстана под руководством Нура Омурбаева приглашает на концерт, где музыка из любимых мультфильмов звучит масштабно, тепло и волшебно.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

18 ноября. Концерт группы Wonderzero

Это авторский музыкальный проект певицы и композитора Ксении Стрельцовой, объединяющий инди-поп, акустическое звучание и электронную музыку. В основе его творчества — преимущественно англоязычные песни, мелодичный вокал и внимание к эмоциональным деталям.

Choco's, 19.00.

18 ноября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 14.00.

19 ноября. Концерт «Vivaldi. Four Seasons»

Главное произведение вечера — легендарный цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Музыкальное путешествие сквозь смену сезонов — от нежной лирики до яркой драматургии и контрастов. Также в программе прозвучат шедевры мировой классики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00

19 ноября. Трагифарс «Мама»

Пьеса исследует хрупкий внутренний мир женщины, столкнувшейся с «синдромом опустевшего гнезда». Когда дети вырастают и покидают дом, а муж отдаляется, главная героиня Анна оказывается один на один со своим одиночеством, воспоминаниями и ускользающей реальностью.



Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19 ноября. Кинопремьеры

«Оригинал куда» (комедия). Каныкей собирается выйти замуж, но у нее два отца: родной — богатый и самоуверенный Нурадил, и воспитавший ее — простой и добродушный Доктурбек. Оба хотят стать главным сватом и завоевать уважение семьи жениха. Их соперничество превращает подготовку к свадьбе в череду смешных ситуаций, интриг и неожиданных поворотов.

«Тентек кыз» (комедия). Разбалованная городская девчонка Аяна привыкла к дорогим машинам, ночным клубам и полной свободе. Но после очередной скандальной выходки с полицией терпение ее влиятельного отца лопается. В наказание он отправляет дочь на две недели в глухую деревню к строгой бабушке — на «перевоспитание» прямо перед принудительной свадьбой с выгодным женихом. Здесь Аяна встречает Аскара — простого, дерзкого сельского парня.

«Как ограбить банк» (боевик). Группа опытных грабителей банков рассказывает о своих нападениях в социальных сетях, собирая многочисленные лайки. Опытный агент ФБР и молодой инженер-программист берутся за расследование и пытаются вычислить личности преступников. Тем временем группа идет на большой риск и собирается совершить свое самое смелое ограбление.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы» (фэнтези). Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад.

20 ноября. Концерт «Классика при свечах»

Волшебная игра струнного квинтета, квартета саксофонов, рояля и солистов Оперы никого не оставит равнодушными. В программе концерта музыка Вивальди, Эйнауди, Баха, Рахманинова, Чайковского и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

20 ноября. Комедия «Плохие парни»

Комедия положений с головокружительным сюжетом и изысканным британским юмором. Чем сильнее герои пытаются выпутаться из сложившихся обстоятельств, тем больше запутываются.

Государственный национальный русский драматический театр имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 ноября. Клуб любителей кино

В ноябре будем смотреть фильмы, которые по-разному исследуют человеческую природу. Истории о мести и прощении, поиске себя, борьбе за власть и границах между человеком и машиной. На этой неделе покажим «Лев зимой» (1968) Энтони Харви.

ololoErkindik, 20.30.