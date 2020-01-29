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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову грозит до 20 лет тюрьмы

Экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом 24.kg сообщили адвокаты. 

Отметим, Фарид Ниязов проходит фигурантом по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.  Ему вменяется семь статей Уголовного кодекса — организация покушения на насильственный захват власти; захват и удержание лица в качестве заложника; организация массовых беспорядков; хищение оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц; применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении органа дознания; воспрепятствование деятельности следователя; применение насилия или угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти.

Как отметили юристы, обвиняемый изучил 40 томов из 80 имеющихся в деле.

Ранее сообщалось, что число подозреваемых по делу о событиях в Кой-Таше увеличилось до 19 человек

Двое из подозреваемых — бывший начальник народного штаба Кыяс Смаилов и экс-глава ГП «Дан» Алга Кылычев — заключили сделку со следствием, их дела выделили в отдельное производство.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141874/
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