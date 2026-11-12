От парковки до грузового хаба: как прошел «Открытый кабинет» с главой аэропортов

11 ноября председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов провел рабочий день в сопровождении журналистов. Встреча прошла в рамках проекта «Открытый кабинет: зона ответственности».

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Второй этап проекта стартовал 21 октября 2026 года. Если на первом этапе журналисты знакомились с работой министерств, то теперь к инициативе присоединились руководители государственных служб, агентств, фондов и организаций. Самидинов возглавил «Аэропорты Кыргызстана» в июле 2022 года.

Рабочий день начался в 10 утра на территории международного аэропорта «Манас». Первой остановкой стала новая многоуровневая парковка на 650 мест.

Умная парковка и реконструкция «Манаса»

Самидинов рассказал, что в течение полутора месяцев на парковке планируют запустить систему умного поиска автомобилей. Если пассажир после возвращения из поездки забудет, где оставил машину, ему достаточно будет ввести государственный номер. Система покажет этаж и место.

Тарифы за пользование стоянкой пока рассчитывают финансовая и коммерческая службы компании. Их обещают объявить в течение месяца. Стоимость самого строительства глава аэропортов назвать не смог.

При этом он сообщил, что общие расходы на развитие аэропорта «Манас» составляют около 130 миллионов долларов.

В эту сумму входят обновление взлетно-посадочной полосы, расширение аэровокзального комплекса, капитальный ремонт помещений, строительство парковки и другие работы. По словам главы компании, все проекты финансируются за счет собственных средств аэропорта.

Затем журналисты вместе с Самидиновым прошли в здание «Манаса». Он рассказал о масштабах реконструкции — площадь аэровокзала увеличилась на 20 тысяч квадратных метров, обновлено оборудование, изменена технология обслуживания пассажиров и модернизирована система безопасности.

При этом аэропорт продолжал работать во время ремонта, реконструкцию проводили поэтапно, закрывая отдельные зоны.

Самидинов признал, что это создавало неудобства для пассажиров, в том числе из-за временно закрытых парковок и подъездных путей.

« «Я бы и сам, будь я пассажиром, тоже был бы недоволен, потому что и парковки, и подъездные пути были закрыты. Я это все понимал, но другого выхода не было. Мы должны были потерпеть и закончить» Манасбек Самидинов

Сейчас основные подъезды открыты. Полностью завершить работы в аэровокзале и открыть большую стерильную зону планируют к Новому году. Тогда же должны начать работу новые торговые точки по франшизе.

И новшеств в аэропорту — пограничные кабины, оснащенные современными технологиями и искусственным интеллектом.

«Есть переводчик, если я не ошибаюсь, около 50 языков переводит. Есть система распознавания подлинности документов. Внутри находятся сейфы для хранения специальных печатей и оборудования пограничников. Каждый сотрудник получает доступ с помощью Face ID либо отпечатка пальца», — рассказал Самидинов.

Выход из списка ЕС и рост авиаперевозок

Во время встречи Манасбек Самидинов отдельно обратился к частным авиакомпаниям. После исключения Кыргызстана из черного списка Евросоюза, по его словам, у отечественных перевозчиков появилась возможность расширить авиапарк и географию полетов.

«Наша задача не в том, чтобы увеличивать только флот Asman Airlines. Мы не ограничиваем развитие частных перевозчиков. Любая авиакомпания, зарегистрированная в Кыргызстане и работающая под флагом страны, теперь может расширять свой авиапарк и географию полетов», — подчеркнул глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

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Руководство аэропортов уже собирало представителей частных компаний и призывало их вести переговоры с лизинговыми организациями для приобретения новых самолетов.

Манасбек Самидинов объяснил, что развитие отечественных перевозчиков необходимо для создания в Кыргызстане авиационного хаба. Авиакомпании должны привозить пассажиров в аэропорты страны, откуда те смогут продолжить путешествие в другие государства.

Еще одно направление — превращение аэропортов в грузовой хаб. Для этого компания планирует строить бондовые склады.

О планах Asman Airlines — во время перелета

За несколько часов журналисты в рамках проекта «Открытый кабинет» успели побывать сразу в трех городах — Бишкеке, Манасе и Оше. Между городами они перемещались на борту самолета Asman Airlines.

Во время перелета из Бишкека в Ош Манасбек Самидинов взял внутренний телефон, которым обычно пользуются бортпроводники, и выступил перед журналистами. Он рассказал о развитии авиакомпании, планах по расширению авиапарка, подготовке пилотов и причинах задержек и отмен рейсов из-за плохой погоды.

По его словам, сейчас у Asman Airlines три самолета. Четвертый борт компания рассчитывает получить уже в декабре. Его поставка задержалась из-за проблем с доставкой запчастей на станцию технического обслуживания. Еще два самолета Airbus A321 ожидаются в мае 2027 года. Сейчас они проходят техническое обслуживание.

В дальнейшем авиакомпания намерена продолжить расширение флота. По словам Самидинова, руководство ведет переговоры с крупными лизинговыми компаниями.

К 2028 году количество самолетов планируют увеличить до 10.

Рассказал председатель и о подготовке экипажей к полетам по более высоким категориям. Сейчас пилоты Asman Airlines имеют допуск только по первой категории. Однако к концу 2027 года они должны получить допуск ко второй, а к концу 2028-го — к третьей. Это позволит выполнять рейсы при более сложных погодных условиях, включая туман и плохую видимость.

Глава аэропортов объяснил, что для полетов по третьей категории недостаточно одного желания авиакомпании. Самолет должен иметь необходимое оборудование, авионика — соответствовать требованиям и иметь сертификат, а пилоты — пройти специальное обучение и получить допуск.

Говоря о внутренних перевозках, он отметил, что компания намерена увеличивать частоту рейсов в зависимости от спроса. Особенно часто жители и местные власти обращаются с просьбами увеличить количество полетов в Баткен и Раззаков.

По мере поступления новых самолетов Asman Airlines рассчитывает расширять региональную маршрутную сеть. При этом необходимо учитывать спрос и возможности перевозчика, чтобы увеличение числа рейсов в одном аэропорту не приводило к сокращению полетов в другом.

Новый аэропорт в Манасе сделают грузовым хабом

В городе Манас Джалал-Абадской области журналистам показали строительство нового международного аэропорта.

Самидинов сообщил, что для объекта рассматривали шесть-семь площадок. В итоге выбрали нынешнюю локацию, к проектированию привлекли институты из России и Турции. Основной задачей нового аэропорта станет развитие грузовых перевозок.

«Этот аэропорт у нас будет сфокусирован именно на грузовых перевозках. Рядом будет проходить железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, и мы должны ориентироваться на это направление», — объяснил он.

Взлетно-посадочная полоса составит 3,6 километра. Запланированы две рулежные дорожки, стоянка на четыре самолета и аэровокзальный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров. Аэропорт сможет принимать самолеты семейства Airbus A320 и Boeing 737, в том числе грузовые версии этих воздушных судов.

Завершить строительство планируют осенью 2027 года. Предварительная стоимость проекта составляет от 50 до 60 миллионов долларов.

Работы ведет государственная компания «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента.

После открытия сначала запустят региональные рейсы, в том числе свяжут новый аэропорт с «Манасом». В дальнейшем руководство намерено приглашать иностранных перевозчиков. Перед началом международных полетов авиакомпании должны будут провести собственный аудит.

«Они должны приехать со своим аудитом, посмотреть, насколько аэропорт соответствует всем их требованиям. После этого оценивают коммерческую составляющую и уже принимают решение об открытии международных рейсов», — рассказал глава компании.

Что будет со старым аэропортом Джалал-Абада, пока не решено. После открытия нового объекта прежний аэропорт передадут на баланс государства. Его дальнейшую судьбу определит правительство.

Новый терминал в Оше

После осмотра строительной площадки в Манасе журналисты отправились в Ош, где им показали новый аэровокзальный комплекс.

Его площадь — более 25 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируют в январе–феврале 2027 года. Предварительная стоимость проекта составляет 40–45 миллионов долларов.

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При этом основные строительные работы близятся к завершению. Напольное покрытие готово примерно на 90 процентов, слаботочные системы — на 70 процентов. Продолжаются остекление и отделка фасада. Оборудование для терминала уже доставили.

В здании предусмотрены бизнес-зал, комната для молитвы, помещения для омовения и игровые зоны для детей, запланированы два выхода на посадку.

Параллельно реконструируют взлетно-посадочную полосу. Ее удлинят с 3,2 до 3,6 километра, уложат новое покрытие и построят три дополнительные рулежные дорожки. Благодаря этому самолетам не придется тратить время на движение до конца полосы и возвращение к рулежной дорожке. Стоянку для воздушных судов увеличат с 12 до 23 мест.

Завершить реконструкцию полосы планируют к концу 2027 года.

Грузовые склады, авиационный музей и бизнес-центр

Ближе к 16.00 журналисты вернулись в аэропорт «Манас». Там Манасбек Самидинов представил план его дальнейшего развития. Среди проектов — строительство грузовой зоны, станции технического обслуживания самолетов, авиационного музея с парком развлечений.

Для грузовой инфраструктуры предусмотрели около 16 гектаров. Общая площадь ангаров в перспективе составит 100 тысяч квадратных метров.

«В первой фазе мы реализуем два склада по 20 тысяч квадратных метров. Далее будем развивать эту территорию совместно с инвесторами», — рассказал Самидинов.

В бондовой зоне предусмотрят помещения для хранения опасных грузов, медикаментов и скоропортящихся товаров. Инициаторы планируют открыть аккредитованные лаборатории для проверки продукции перед отправкой в страны с более строгими требованиями.

Еще один проект — станция технического обслуживания воздушных судов. Ее хотят построить совместно с инвесторами. В качестве клиентов рассматривают кыргызстанские авиакомпании и иностранных перевозчиков.

«Мы хотим реализовать здесь станцию технического обслуживания. Якорными клиентами станут наши кыргызстанские перевозчики, в том числе Asman Airlines. Также будем привлекать иностранные авиакомпании, которые смогут прилетать в Кыргызстан для технического обслуживания своих воздушных судов», — сообщил глава компании.

Рассказал Самидинов и об авиационном музее, который строят недалеко от аэропорта. Там планируют представить историю гражданской авиации Кыргызстана, в том числе бывший президентский самолет № 1. Рядом хотят создать парк развлечений.

«Мы хотим, чтобы дети знакомились с авиацией с младшего возраста, чтобы у них появлялся интерес к этой сфере. Здесь будет представлена вся история авиации Кыргызстана, в том числе наш предыдущий борт № 1», — рассказал Самидинов.

Саму музейную часть профинансируют «Аэропорты Кыргызстана», а для создания парка компания ведет переговоры с операторами из Узбекистана и Казахстана.

В селе Орнок Иссык-Кульской области появится круглогодичный курортный комплекс «Авиатор». Его площадь составит около 10 гектаров. В комплексе планируют построить гостиничные корпуса, апартаменты, коттеджи и таунхаусы, закрытый бассейн длиной 50 метров, SPA- и фитнес-центры, банкетный и конференц-залы, а также спортивные и детские площадки.

Одной из особенностей станет ресторан внутри самолета Airbus A300. Его фюзеляж компания получила бесплатно от авиаперевозчика Nuolem.

«Мы снимаем с него все двигатели и авионику, которые можно продать. Их забирает прежний владелец, а фюзеляж вместе с салоном полностью передают нам. Из него мы сделаем пансионат и ресторан», — рассказал Самидинов.

Кроме того, на проспекте Манаса, 12а планируют построить 25-этажный бизнес-центр «Авиатор» с апарт-отелем. Согласно проектным материалам, в здании предусмотрены коммерческие помещения и апартаменты. Часть помещений передадут аэропортам.

На крыше центра будет вертолетная площадка.

Последняя остановка — топливная инфраструктура

Последней точкой рабочего дня стало предприятие «Асман Ойл», которое занимается хранением, проверкой качества и заправкой самолетов авиационным топливом. По словам главы «Аэропортов Кыргызстана», это — единственный оператор, обеспечивающий топливом воздушные суда в аэропортах Кыргызстана. Компания полностью принадлежит государству.

«Раньше в аэропорту у нас было два-три оператора, среди них были частные компании, которые привозили топливо, продавали и получали прибыль, хотя аэропорт государственный. Чтобы такого не было, сейчас мы полностью взяли это на себя, и теперь государство получает прибыль с каждого проданного литра», — объяснил он.

Манасбек Самидинов показал журналистам инфраструктуру предприятия и рассказал о действующих и планируемых топливозаправочных комплексах. В частности, в аэропорту «Манас» работают два объекта с резервуарами вместимостью по 8 тысяч кубических метров каждый. У компании есть комплексы в Оше на 6 тысяч кубических метров и в Тамчи на 4 тысячи кубических метров.

Импортированный авиационный керосин проходит лабораторный контроль на перевалочной нефтебазе. После доставки в аэропорт его проверяют повторно, затем заправляют в специальные машины и направляют к самолету.

«Только после этого его заправляют в машины, а затем в самолеты. Требования к авиационному топливу отличаются от требований к обычному бензину или дизелю», — рассказал представитель компании.

Сейчас керосин стоит примерно 2–2,1 тысячи долларов за тонну. По словам представителей компании, за последнее время цена выросла почти вдвое из-за геополитических факторов и зависимости Кыргызстана от импорта готового топлива.

При этом рост расходов не должен полностью отражаться на стоимости билетов по социально значимым внутренним маршрутам, уверен Самидинов. Он напомнил, что государство субсидирует такие перевозки.