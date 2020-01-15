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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Убийство замкомандира «Альфы». Экспертиза вынесла заключение о смерти Ниязбекова

Комиссионная экспертиза, назначенная по делу об убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова, вынесла свое заключение. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей стороны Кайрат Загибаев.

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По его словам, вторая экспертиза подтвердила, что Усенбек Ниязбеков погиб от попадания сердечника патрона.

«Согласно заключению экспертизы, командир «Альфы» получил ранение от рикошета пулевого снаряда. А именно, в Ниязбекова попал сердечник патрона, а не целая пуля. Мы считаем, что в спецназовца стреляли прицельно. Возможно, в него попал не целый патрон лишь потому, что он передвигался», — сказал Кайрат Загибаев.

Адвокат намерен добиваться назначения комплексной экспертизы в суде.

Напомним, Усенбек Ниязбеков был убит в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140607/
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