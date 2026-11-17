Оман и ОАЭ открыли новый транспортный коридор между портом Дукм и портом Халифа в Абу-Даби. Стороны полагают, что он поможет упростить доставку товаров между двумя странами и расширить торговые связи в регионе. Об этом сообщает Al Shabiba.

Грузы сначала доставляют морем в порт Дукм, затем перевозят на автомобилях через пограничный пункт Хатм-аш-Шикла и сухой порт Аль-Айн в порт Халифа. Оттуда товары отправляются на рынки других стран Персидского залива. Чтобы ускорить перевозки, Оман и ОАЭ упростили таможенные процедуры, благодаря которым грузы смогут быстрее проходить границу.

Новый маршрут стал частью транспортной сети, которая связывает порты Омана с другими странами региона. В нее также входят направления из порта Дукм в Катар и Саудовскую Аравию, а из порта Сохар — в другие государства Персидского залива. Развитие таких связей соответствует государственной стратегии Омана, направленной на укрепление позиций страны в качестве регионального логистического центра.

Новые логистические решения в регионе принимают также на фоне непрекращающегося конфликта США, Израиля и Ирана. Перевозки через стратегически важный Ормузский пролив по-прежнему заблокированы Тегераном. На фоне продолжающихся ограничений судоходства в Ормузском проливе страны региона начали развивать альтернативные маршруты — наращивать инфраструктуру в обход канала.