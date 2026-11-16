«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

Убийства женщин, которых не смогли защитить даже охранные ордера. Судьи, которые боятся принимать самостоятельные решения. Чиновники, не несущие ответственности за системные провалы. И школы, где будущее ребенка все чаще зависит от толщины кошелька родителей.

Почему в Кыргызстане хорошие законы не гарантируют справедливости? Может ли президент изменить общество, если государственная система не справляется со своими обязанностями? Кто ответит за трагедии, которых не должно было быть? И почему известная правозащитница считает образование гораздо более важным для будущего страны, чем многие масштабные проекты?

Об этом в эксклюзивном интервью проекту 24cast рассказала известная правозащитница, основатель и руководитель Общественного фонда «Правовая клиника «Адилет» Чолпон Джакупова.

Разговор получился откровенным — с жесткой критикой судебной системы и кадровой политики, признанием экономических достижений нынешней власти и личными историями.

— Чолпон Идиновна, я начал нашу беседу с нескольких страшных историй убийств женщин. И практически во всех случаях повторяется одно и то же: женщина уходила от насильника, ее уговаривали вернуться, охранные ордера не помогали. Мы действительно живем в эпоху фемицида в Кыргызстане?

— К сожалению, да. И тенденция идет к ухудшению ситуации. Согласно статистике, количество зарегистрированных случаев домашнего насилия выросло примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом.

— Но возникает вопрос. Это женщины стали чаще обращаться за помощью или насилия действительно стало больше? Может быть, после заявлений президента и других высокопоставленных чиновников о недопустимости насилия женщины начали меньше бояться говорить об этом?

— Я думаю, что здесь все вместе. Тенденция к тому, что женщины стали гораздо чаще обращаться, действительно есть.

Но домашнее насилие подпитывается целым комплексом причин. Это и культурные установки, и экономическая ситуация, и разрыв в доходах, и нестабильность, неуверенность в будущем. Отсюда психологические проблемы как у мужчин, так и у женщин. И, конечно, падение качества образования, уровня общей культуры.

Огромную роль играет то, какие установки люди получают в публичном пространстве.

Сегодня социальные сети позволяют каждому говорить практически что угодно. И когда насилие начинают оправдывать ссылками на традиции или религию, это крайне опасно.

— Мы периодически видим выступления людей, называющих себя религиозными проповедниками, которые объясняют, как буквально нужно бить жену. Почему компетентные богословы не останавливают таких людей?

— Я думаю, есть религиозные деятели, которые объясняют эти вопросы совершенно иначе. Я, например, знаю Кадыра Маликова. Есть образованные богословы, которые говорят с точки зрения классического ислама. Но их голоса, к сожалению, тонут в огромной массе.

Проблема в том, что многие самопровозглашенные проповедники не получили должного образования. Они вырывают из религиозных установок только то, что им выгодно. И забывают, например, об огромной степени ответственности мужчины, в том числе материальной.

Но я считаю, что это уже поле не только для религиозных деятелей. Здесь должны вмешиваться правоохранительные органы. Они обязаны отслеживать подобные высказывания и реагировать на нарушения закона.

— Тогда давайте поговорим о традициях. Ведь в кыргызской культуре никогда не считалось достоинством избивать женщину. Откуда появилось стремление оправдывать насилие традициями?

— А разве в какой-то культуре приветствовалось избиение женщин? Что в христианстве, что в исламе — нет.

Но мы должны понимать, что существуют исторически сложившиеся представления о роли женщины в семье и обществе. И некоторые из них связаны с принижением ее достоинства.

Посмотрите на публичную демонстрацию многоженства. Когда в ресторане празднуют, что мужчина берет вторую жену, первая якобы дает разрешение, а весь зал аплодирует.

Я не понимаю такой публичной пропаганды. Тем более что в нашем Уголовном кодексе многоженство по-прежнему является преступлением.

При этом я не говорю, что в жизни все просто. Никто не утверждает, что любовь должна быть одна и на всю жизнь. Реальная жизнь сложнее сказок.

Блок YouTube

Мне, например, понравилось, как создатели фильма об Айтматове деликатно подошли к непростым страницам его личной жизни. Они показали и трагичность ситуации, и его чувство ответственности перед первой женой. Это совершенно другой подход.

— Даже после самых жестоких убийств в социальных сетях находятся люди, которые обвиняют самих женщин. Не так оделась, не приготовила, не послушалась мужа. Почему мы продолжаем жалеть насильников и обвинять жертв?

— Вы знаете, мне сложно это объяснить. Понять логику идиота я не могу и не собираюсь этим заниматься.

Нормальная, естественная реакция человека — сочувствовать жертве. Особенно когда речь идет о женщине, страдающей от физически более сильного мужчины, который самоутверждается с помощью кулаков. Оправдать такое невозможно.

А когда этим занимаются сами женщины, мне кажется, некоторые из них пытаются таким образом повысить свой рейтинг в глазах мужчин. Демонстрируют покорность. Это ужасно. Но здесь есть и более глубокая проблема.

- Мы живем в обществе с длительной историей авторитаризма, где уважение к человеческому достоинству далеко не всегда было приоритетом.

Причем речь не только о женщинах. Есть насилие в отношении пожилых людей, которые становятся экономически зависимыми от собственных детей. Просто об этом значительно реже говорят.

— А почему у нас вообще так много того, о чем нельзя говорить? Почему рассказать о насилии — «уят», а само насилие зачастую пытаются скрыть ради репутации семьи?

— Здесь очень сильны коллективистские установки. В восточной философии, в советской психологии интересы коллектива часто ставились выше интересов отдельного человека. Человек жертвовал своей индивидуальностью ради представлений о коллективном благе.

Такие установки формировались десятилетиями. Они не исчезают за несколько лет.

И знаете, какой инструмент изменения общества я считаю одним из самых сильных? Экономический.

Когда женщина профессионально состоялась, материально независима, знает себе цену, отношение к ней будет другим. Мужчина 300 раз подумает, прежде чем попытаться применить к ней насилие.

Поэтому образование, профессиональная состоятельность, экономическая независимость женщин имеют колоссальное значение.

— Президент Садыр Жапаров неоднократно говорил о недопустимости насилия в отношении женщин. Сейчас в Кыргызстане сложилась достаточно персонализированная система управления. Может быть, именно это позволит быстро изменить устоявшиеся общественные установки?

— Вы знаете, многие инициативы нынешней администрации сами по себе очень хорошие. Как концепция, как идея.

Проблемы начинаются на стадии реализации. Либо механизмы недостаточно хорошо прописаны, либо возникают вопросы к кадровой политике. Но самое главное — отсутствие реально эффективных контрольных механизмов.

У нас есть суды, прокуратура, институт следственных судей. Однако система продолжает буксовать.

И пока не заработает нормальный контроль, мы не сможем добиться результата.

При этом нельзя не признать экономические достижения. Реализуются масштабные проекты, строится железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан, развивается энергетика, растет экономика. Это отмечают и международные организации.

Но для того, чтобы развитие было устойчивым, необходимо заставить закон работать. Законы у нас в целом неплохие. Вся проблема — в их исполнении. А тех, кто не обеспечивает результат, необходимо освобождать от должностей.

— Давайте тогда о персональной ответственности. Недавняя трагедия в Ала-Арче, где погиб подросток Амир Кунакунов. Он сам позвонил спасателям, передал информацию о своем местонахождении, но его не удалось спасти. Как вы оцениваете действия системы?

— Это просто безобразие. Посмотрите, какие объяснения давало МЧС. А затем в социальных сетях появилась женщина, которая с профессиональной точки зрения подробно объяснила, как должны были действовать спасатели.

Профессионалы у нас есть. Но они находятся вне системы, а люди, которые должны организовывать работу, не справляются. Президент сделал замечание. Но ведь не может президент лично заниматься всем. Этот случай, на мой взгляд, показал именно системную проблему.

У спасателей было время. Мальчик все правильно сделал. Он сам дозвонился, его местоположение было известно. Я считаю, что за системные ошибки ответственность должен нести руководитель.

— Но получается, что президенту приходится решать проблемы буквально в ручном режиме. Во время встреч с населением люди обращаются к нему с вопросами, которые должны решать акимиаты, прокуратура, суды, местные чиновники. Разве это не свидетельствует о слабости всей системы?

— До тех пор, пока не начнутся жесткие кадровые решения, причем не только на низовом уровне, ситуация не изменится. Если вы хотите, чтобы ваши тылы были прикрыты, наберите команду профессионалов. Это единственный способ.

У меня иногда складывается впечатление, что в нашем кабинете министров собрались исключительно гениальные управленцы, которые способны руководить чем угодно без соответствующей профессиональной подготовки.

Так не бывает.

Я сама пришла с государственной службы и помню остатки прежней управленческой культуры. Если в ведомстве возникала серьезная проблема, отвечал руководитель. Не его заместитель, не начальник отдела. Отвечает всегда первое лицо.

Конечно, каждый человек имеет право на ошибку. Даже у самого талантливого хирурга может случиться неудачная операция.

Но есть разница между индивидуальной ошибкой и системным провалом. И когда система не сработала, руководитель должен нести ответственность.

— Мы неоднократно обсуждали проблемы правоприменения. На мой взгляд, если бы люди видели справедливые судебные решения и понимали, что наказание неотвратимо, это могло бы изменить ситуацию не только с домашним насилием, но и во всей правовой системе. Вы недавно достаточно резко высказались о Совете судей. Почему?

— Потому что я испытала это на собственной шкуре. Я 8 месяцев судилась с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. С юридической точки зрения, я убеждена, там не было состава преступления. Но процесс продолжался 8 месяцев.

Мне просто повезло, что это происходило перед завершением его президентского срока. Впоследствии он публично признал свою вину и извинился. Но моя семья пережила огромный стресс. Моя мама болела. И я до сих пор испытываю чувство вины за то, что последний год ее жизни прошел в таком напряжении.

Мы использовали правовые инструменты, обращались в Совет судей. Но нарушений в действиях судьи там не нашли. И эта судья продолжила работать. После такого опыта у меня есть основания критически оценивать эффективность этого органа.

Насколько я знаю от коллег-адвокатов, многие уже просто перестали туда обращаться, потому что не видят результата.

— Но тогда кто должен защищать независимость судебной системы? Президент? Общество? Сами судьи?

— В первую очередь сами судьи. Я всегда говорю: твоя свобода, твои права — прежде всего твоя личная ответственность. Если ты сам не хочешь бороться за свою независимость, почему это за тебя должен делать кто-то другой?

Мы знаем случаи, когда следователь приносит материалы, а судья практически под копирку переносит их в судебное решение. Иногда даже с теми же грамматическими ошибками. Это что за правосудие?

Раньше судьи могли говорить о низких зарплатах. Но сегодня государство существенно повысило им заработную плату. Я поддерживаю повышение зарплат судьям. Судья должен быть материально независим. Но вместе с этим должна расти и ответственность. Государство дало вам высокие зарплаты, создало условия. Покажите результат.

Президент говорит, что не вмешивается в работу судов. Если есть факты вмешательства, предъявите их. Но если судья по любому вопросу ждет звонка и не хочет брать ответственность на себя, это уже проблема самого судьи.

— Вы считаете, что повышение зарплат само по себе не сделает судей независимыми?

— Конечно, нет. Государство создало условия, повысило зарплаты. Теперь необходимо требовать результат. Постоянно взывать к совести бесполезно.

Я неоднократно поднимала вопрос и о работе следственных судей. Этот институт создавался для того, чтобы обеспечить контроль за законностью на стадии следствия, когда возникают проблемы с доказательствами, пытками, нарушениями прав человека.

Но без действенного контроля ничего не изменится.

— Чолпон Идиновна, если бы у вас была возможность начать реформирование страны с одного государственного института, что бы вы выбрали? Суды, правоохранительную систему, государственное управление?

— Образование. С точки зрения будущего — экономического, культурного, общественного — это самое главное. Мы всегда гордились высоким уровнем образования в Кыргызстане. У нас были сильные школы, медицинский институт, политехнический институт.

Я училась в Москве и помню, насколько конкурентоспособными были наши студенты. У нас было очень хорошее образование. И мы его прошляпили.

Если система образования останется в нынешнем состоянии, у страны не будет будущего. Потому что наши молодые люди просто окажутся неконкурентоспособными.

Посмотрите, что происходит в муниципальных школах. Иногда целыми четвертями нет преподавателей по основным предметам: математике, физике.

Появляются инициативы объединять химию и биологию в общий предмет. Но как ребенок после этого будет поступать в медицинский институт?

При этом вводятся новые предметы. Я не против изучения культуры, истории, наследия Манаса. Это важно. Но нельзя делать это в ущерб фундаментальным знаниям.

— Получается, что качественное образование становится привилегией обеспеченных семей?

— Именно. Мои внуки учатся в частной школе. Но я бы с удовольствием отдала их в хорошую муниципальную школу.

Потому что частная школа — это дорого. Родители вынуждены отказывать себе в других потребностях ради образования детей.

И самое страшное, что у нас не все дети получают равные возможности. Почему ребенок из Баткена должен быть в худшем положении, чем ребенок из обеспеченной семьи в Бишкеке?

Он может быть гораздо талантливее, способнее. Но его возможности ограничены тем, где он родился и сколько зарабатывают родители.

Это уже социальная несправедливость, дискриминация по экономическим и географическим признакам. Раньше талантливых детей искали по всей стране, отбирали в сильные школы.

А сейчас в основе лежит кошелек. Не голова — кошелек.

— Вы ведь сами преподавали. Насколько сильно изменился уровень подготовки студентов?

— Я вообще считаю, что пришла в эту жизнь, чтобы быть преподавателем. Это одна из самых творческих профессий. Когда видишь, каким студент пришел к тебе и каким он стал через 2 семестра, это невероятное чувство.

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Несколько лет назад я решила вернуться к преподаванию. Мне не нужна была зарплата, я просто хотела снова почувствовать академическую среду. Для меня организовали специальный курс по миграционному праву. Я выдержала ровно 1 семестр.

Потому что поняла, что даже при всем желании и любви к преподаванию не могу компенсировать пробелы школьного образования. К нам в организацию приходят выпускники юридических факультетов. Мы проводим конкурсный отбор. И бывает, человек с дипломом о высшем образовании делает 3 грамматические ошибки в простейшем слове. Что с этим делать? Все начинается со школы. Именно поэтому я считаю, что основные ресурсы необходимо направлять в начальное образование, в подготовку учителей младших классов. Я до сих пор с огромной благодарностью вспоминаю своих педагогов. Первый учитель дает ребенку не только знания. Он воспитывает отношение к учебе, труду, людям.

— Государство сейчас вкладывает огромные средства в строительство, инфраструктуру, правоохранительные органы. Насколько оправдан такой дисбаланс?

— Я считаю, что лицо любого района — это детские сады, школы и медицинские учреждения. Давайте не забывать, что Кыргызстан по Конституции является социальным государством. Это не просто красивые слова. За ними стоят конкретные обязательства.

Когда депутаты утверждают бюджет, они должны смотреть на соотношение расходов на социальную сферу и правоохранительную систему.

Мне кажется неприличным такой разрыв, когда, например, судья получает 300 тысяч сомов, а учитель — 14 тысяч. Причем после этого судей еще приходится постоянно критиковать за качество правосудия.

Государство создало условия, повысило зарплаты, развивает цифровизацию судебной системы. Что еще нужно сделать, чтобы наконец появилось хотя бы ощущение справедливости?

А ведь именно образование формирует будущее страны.

— Вернемся к теме, с которой начали разговор. Мы обсуждали охранные ордера, работу милиции и судов. Но что делать с семьей, которая сама уговаривает избитую женщину вернуться к мужу?

— Я не понимаю таких родителей. Я не понимаю родителей, которые предают своих детей. Потому что это самое настоящее предательство. Иногда это оправдывают традициями, иногда экономическими причинами, иногда тем самым «уят».

Но вы привели ребенка в этот мир. Это ваш выбор, и вы несете за него ответственность. Почему ваша дочь должна возвращаться туда, где ее избивают?

Я считаю, что ответственность родителей не заканчивается в тот момент, когда девушка выходит замуж.

— Вы достаточно жестко говорите и об ответственности самих женщин за свое будущее, образование, материальную независимость. Но ведь не у всех одинаковые стартовые условия. Особенно в регионах.

— Конечно, не одинаковые. Ребенок не выбирает семью, в которой родился. Кому-то придется работать в 10 раз больше, чем человеку, который родился с золотой ложкой во рту. Но я убеждена: нельзя бесконечно объяснять свое положение только обстоятельствами. Нужно учиться, получать профессию, стремиться к самостоятельности.

Я всегда говорю девочкам: если хотите быть независимыми, хорошо учитесь. Обязательно добивайтесь профессиональной состоятельности. Тогда планку будете устанавливать вы, а не кто-то над вами. Научитесь уважать себя.

— Но есть еще и проблема трудовой миграции. Родители вынуждены уезжать на заработки, оставляют детей родственникам. Иногда практически посторонним людям. Как в этой ситуации говорить о семейной ответственности?

— Бывают разные обстоятельства. Люди действительно вынуждены уезжать.

Мой родной брат, например, получил медицинское образование, был талантливым врачом, но из-за низкой зарплаты уехал работать за границу.

Он оставил своих 2 детей нашей маме, потому что точно знал, кому их доверяет. Вот это и есть ответственность.

Если ты вынужден оставить ребенка, ты должен понимать, кому его оставляешь, и быть уверен в этом человеке.

— Интересно, что ваши слова можно применить и к традиционному отношению к замужеству. Родители ведь тоже должны понимать, в какую семью отдают дочь.

— Совершенно верно. Посмотрите на настоящие кыргызские традиции. Когда семья принимает девушку, произносятся слова, смысл которых связан с принятием ответственности за человека. Это не просто ритуал. Я мать сына. И я должна воспитать его так, чтобы мне не было стыдно смотреть в глаза родителям девушки, которую он возьмет в жены. Если ты принимаешь чужого ребенка в семью, ты несешь за него ответственность.

И когда люди сначала произносят традиционные слова о принятии этой ответственности, а потом позволяют сыну избивать жену, грош цена такой интерпретации традиций.

Не нужно мне рассказывать, что это кыргызские обычаи. Я сама кыргызка и знаю, что стоит за этими словами. Традиции нужно правильно понимать.

— Впереди президентские выборы. Как вы оцениваете предстоящую кампанию? Чего ожидаете от этого политического цикла?

— Я надеюсь, что выборы пройдут спокойно. На мой взгляд, нынешняя администрация подошла к этому периоду с хорошим экономическим заделом. Есть реальные результаты, масштабные проекты, экономический рост.

Президент во время поездок по регионам получил возможность непосредственно увидеть, что волнует население. И, думаю, самая уязвимая сфера — это справедливость, доступ к правосудию. Социальная сфера тоже испытывает серьезные проблемы.

При этом я считаю, что экономические достижения нельзя рассматривать отдельно от качества жизни людей. Можно построить железную дорогу, развивать энергетику, привлекать инвестиции. Но если у человека нет возможности добиться справедливости в суде или дать ребенку нормальное образование, проблемы никуда не исчезнут.

— То есть экономические достижения нынешней власти вы признаете, но считаете, что они не компенсируют проблемы в системе государственного управления?

— Конечно. Надо отдавать должное тому, что делается. Я не собираюсь отрицать очевидные достижения. Но все зависит от того, как используются полученные ресурсы.

Можно вкладывать их в крупные инфраструктурные проекты. Это необходимо. Однако нельзя забывать об образовании, здравоохранении, социальной защите.

Потому что в конечном счете все эти проекты должны работать на человека.

— Чолпон Идиновна, последний вопрос уже к вам как к историку. Сейчас многие говорят, что Кыргызстан получил исторический шанс: растет экономика, строятся крупные объекты, развивается туризм. Что необходимо сделать, чтобы страна не упустила этот шанс и при этом не потеряла свое будущее?

— Я надеюсь, что мы его не упустим. Нам и раньше в определенном смысле везло. Но вопрос всегда в том, как используются возможности и как распределяются ресурсы.

Сегодня можно было бы направлять больше средств не только на энергетику, железную дорогу или привлечение инвестиций. Я уже сказала свой рецепт: образование, образование и еще раз образование. Пожалуйста, вложитесь в школу.

Это не даст мгновенного результата. Это долгосрочная инвестиция. Но за нее будут благодарны будущие поколения. В противном случае наши дети окажутся неконкурентоспособными. Их будут заменять другие.

И еще одно. Каждый человек должен на своем месте честно делать то, за что получает деньги. Просто качественно выполняйте свою работу.

Я недавно разговаривала с представителями международных организаций из разных стран. И они сказали мне очень интересную вещь.

Они убеждены, что у Кыргызстана есть огромные возможности. Потому что главный капитал нашей страны — люди. Они говорили о том, насколько кыргызы креативны, как мы умеем воспринимать новые идеи, перерабатывать их и создавать что-то свое. Взять хотя бы развитие этнического дизайна, туризма, культуры. И при этом наш народ очень устойчив. Мы пережили революции, сложнейшие экономические и политические периоды, но сохранили способность двигаться вперед.

Я с этим согласна. У нас действительно потрясающий народ. Но нам необходимо учиться индивидуальной ответственности. Отказываться от тех устаревших установок, которые мешают развиваться.

Сохранять лучшие традиции и по-новому осмысливать те, которые уже не соответствуют современной жизни. Я верю, что у нас все получится.

Надо просто мозги включать.