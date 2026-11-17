В Бишкеке 13 владельцам земельных участков, изъятых для реконструкции и расширения дорог, выделили компенсации на общую сумму 40 миллионов 763 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Мэр Айбек Джунушалиев вручил собственникам компенсационные сертификаты за земельные участки на проспекте Чынгыза Айтматова и улице Восточной, переданные в муниципальную собственность для общественных и государственных нужд.

Средства выделили из местного бюджета. Размер выплат определяли на основании независимой оценки стоимости земельных участков.

По словам градоначальника, муниципалитет в первую очередь рассматривает возможность обмена участков, однако из-за небольшой площади некоторых из них такой вариант не всегда целесообразен. В подобных случаях собственникам предлагают денежную компенсацию.

« Ни один собственник не должен лишаться земельного участка с нарушением его законных прав и интересов. Айбек Джунушалиев

Мэр поручил главе Ленинской районной администрации ускорить оформление документов и выплату компенсаций остальным собственникам.

В муниципалитете также рассказали о компенсациях в рамках других дорожных проектов.

Так, при капитальном ремонте и расширении улицы Элебесова владельцам семи жилых домов, мешавших дорожным работам, выплатили компенсации за счет внебюджетных средств.

То же происходит при строительстве транспортной развязки на пересечении улицы Шабдана Баатыра и бульвара Иманалы Айдарбекова. Из 16 объектов, расположенных в данной зоне, компенсацию пока получил владелец одного. По остальным объектам работа продолжается.

В мэрии подчеркнули, что выплаты предоставляют гражданам при наличии документов, подтверждающих их законные права на недвижимость.

Работа по урегулированию имущественных вопросов и предоставлению компенсаций в рамках дорожных проектов продолжается.