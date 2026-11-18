Сотрудники Государственной таможенной службы Кыргызстана выявили нарушения при оформлении автомобилей, ввезенных в страну. В результате проверки в государственный бюджет перечислено более 1,4 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушение обнаружили при проверке восьми машин, доставленных в место таможенного оформления «Автомобильный».

Во время осмотра выяснилось, что на два авто отсутствовали товаросопроводительные документы, соответствующие их VIN-кодам.

Дальнейшая проверка показала, что сведения в транзитных декларациях этих автомобилей относились к другим транспортным средствам.

Материалы по выявленному нарушению передали в следственное управление ГТС для необходимых следственных мероприятий.

По итогам проведенной работы причиненный государству ущерб возмещен в двукратном размере. В бюджет перечислили 1 миллион 406 тысяч 564 сома.

Информация о владельцах машин, стране их ввоза и возможном привлечении виновных к ответственности не приводится.