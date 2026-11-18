В России планируют открыть 43 избирательных участка в 28 регионах для голосования на выборах президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел КР.

Подготовку к голосованию обсудили посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев и председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Их встреча состоялась 12 ноября с участием представителей избирательных комиссий российских регионов.

Стороны рассмотрели организационные вопросы, в том числе открытие участков для граждан Кыргызстана. Российская сторона выразила готовность оказать содействие в подготовке и проведении выборов.

По данным ЦИК, в стране открыто 2 тысячи 492 избирательных участка. Точное количество участков за рубежом будет определено по предложению МИД, на прошлых выборах в иностранных государствах работали 100 УИК. Также на территории КР будут открыты дополнительные участки для дистанционного голосования.

Напомним, выборы президента КР назначены на 27 января 2027 года. По данным ЦИК, заявления о намерении участвовать в них подали 11 человек. Выдвижение завершилось 13 ноября. Окончательный список кандидатов определится после регистрации, ее Центризбирком завершит до 23 декабря.