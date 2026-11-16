Бишкекчане жалуются на сбои с отоплением после перехода на локальные котельные

Жители 10-го микрорайона Бишкека второй день жалуются на перебои с отоплением и горячей водой. Они рассказали 24.kg, что после перевода микрорайона на локальную котельную подача тепла стала зависеть от стабильного электроснабжения.

При отключении электричества останавливаются насосы, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя.

Бишкекчане недоумевают, почему при запуске нового объекта не предусмотрели резервное электропитание. Некоторые предлагают подключить микрорайон назад к централизованному отоплению от столичной ТЭЦ.

Жители опасаются, что с наступлением холодов перебои станут серьезнее.

В МП «Бишкектеплоэнерго» подтвердили, что при эксплуатации котельной неоднократно отключался автоматический выключатель, относящийся к зоне ответственности Восточного РЭС. Это приводило к сбоям в работе оборудования.

Городские власти сообщили, что для решения проблемы сотрудники самостоятельно установили новый автоматический выключатель. Сейчас тепло подается в полном объеме, система работает в штатном режиме.

« Отметим, что перебои связаны с отключением электрооборудования ВРЭС, а не с работой системы МП «Бишкектеплоэнерго». МП «Бишкектеплоэнерго»

На перебои с отоплением и горячей водой жалуются жители и других районов. В частности, проблемы возникли и в «Городке строителей», который также перевели на котельные.

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Напомним, в этом году мэрия начала децентрализацию теплоснабжения. В первый этап попали три района — 10-й микрорайон, «Городок энергетиков» и «Городок строителей».

Власти объясняли выбор этих территорий удаленностью от центральной системы. Для перехода на котельные выделили 187,8 миллиона сомов.

Вместе с тем, согласно Генеральному плану Бишкека до 2050 года, единую систему отопления хотят сохранить для средне- и многоэтажных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Индивидуальную и малоэтажную застройку планируют обеспечивать теплом от автономных источников.

Для этого построят восемь районных котельных, работающих на природном газе.