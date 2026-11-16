Среди стран ЕАЭС цены на бензин больше всего выросли в Кыргызстане

Среди стран ЕАЭС цены на бензин больше всего в сентябре выросли в Кыргызстане. Такие данные содержатся в материалах Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что бензин в КР в указанный срок подорожал на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий рост в ЕАЭС.

В среднем по странам, входящим в союз, рост стоимости этого вида топлива составил 20,3 процента. В Армении — 11,4 процента, Казахстане — 10,1 процента, Беларуси — 4,3 процента, России — 22,7 процента.

При этом по сравнению с декабрем 2025 года бензин в КР подорожал на 17,2 процента. А в ЕАЭС в среднем цены выросли на 18,3 процента.

С начала текущего года Кыргызстан оказался среди стран с наиболее заметным ростом цен на отдельные энергоресурсы, указали в ЕЭК.

По сравнению с декабрем 2025-го дизельное топливо в КР подорожало на 24,6 процента, электроэнергия — на 16,9 процента.