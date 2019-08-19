МВД установило участие Фархата Баабиева в событиях 7-8 августа

МВД в ходе досудебного производства установило участие Фархата Баабиева в событиях 7-8 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Межведомственная следственная группа проводит досудебное производство по факту массовых беспорядков в селе Кой-Таш 7-8 августа.

Фархата Баабиева 16 августа уведомили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК КР (участие в массовых беспорядках). В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября.

Ранее в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Один из них — Фархат Баабиев, активно участвовавший в событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он разговаривает с неким Аманом.

Голос, якобы принадлежащий Баабиеву, дает указания тому, кто представлен как Аман, о том, что необходимо начать громить дома и бизнес уроженцев Ошской области.